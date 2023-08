Stowarzyszenie Dzięki Wam znowu w akcji. Remont mieszkania na Wzgórzu Wolności [wideo, zdjęcia]

2023-08-17, 17:58 Tatiana Adonis/Redakcja

Działacze Stowarzyszenia Dzięki Wam rozpoczęli w Bydgoszczy kolejny charytatywny remont. Tym razem odnowią mieszkanie na Wzgórzu Wolności. Lokum 5-osobowej rodziny nie było remontowane od 20 lat. Małżeństwo z trójką dzieci zmaga się z niepełnosprawnościami, przez co trudno było im odłożyć pieniądze na prace remontowe.

Z pomocą przyszli społecznicy. Wiertarki, wkrętaki i inny niezbędny sprzęt - wszystko poszło w ruch.



– Dzieci bardzo przeżywały, że w naszym mieszkaniu wygląda tak, jak wygląda. Są u innych dzieci w domach i widzą, jak jest u innych. Na przykład czują się biedniejsze, bo u nas nie ma kafelków w łazience. To są dla nas takie zupełne drobiazgi, ale dla nich to jest ważne, żeby po prostu było inaczej... – mówi mama.



Adam Jaworski ze Stowarzyszenia Dzięki Wam podkreśla, że rodzina zasługuje na wsparcie.



– Cieszymy się z tego, że możemy po raz kolejny komuś pomóc. Tę rodzinę znamy już od wielu lat. Staraliśmy się im pomagać, czy to podczas akcji mikołajkowych, czy przy innych okazjach. Wiemy, że w tej rodzinie się nie przelewa, a wręcz jest tam ogromne ubóstwo, bieda, natomiast jest tam także wielka miłość wzajemna między małżonkami, miłość do dzieci. Tej rodzinie aż się chce pomóc. Na pewno zrobimy całkowicie łazienkę, wyremontujemy pokoje, przedpokój, kuchnię. Jak się uda, to jeszcze zmienimy meble. Chcemy zrobić to porządnie, żeby ta rodzina poczuła godność życia.



