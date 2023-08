Potrzeby są coraz większe. Caritas buduje w Grudziądzu ośmiusetmetrowy magazyn żywności

2023-08-17, 17:15 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

W Grudziądzu wmurowano akt erekcyjny pod budowę magazynu dla banku żywności Caritas Diecezji Toruńskiej/fot. Elżbieta Rupniewska

W Grudziądzu wmurowano akt erekcyjny pod budowę magazynu dla banku żywności Caritas Diecezji Toruńskiej. Będzie to drugi, tak nowoczesny obiekt w regionie po Jarużynie. Jego budowa nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe samorządu województwa i pieniędzy z rezerwy premiera rządu

Przed południem na placu budowy przy ulicy Lotniczej, w obecności biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla, uroczyście wmurowano akt erekcyjny. Obecnemu na uroczystości ministrowi Krzysztofowie Szczuckiemu, pełnomocnikowi premiera, za wsparcie tej inwestycji, dziękował wicewojewoda Józef Ramlau.



– Cieszę się, bo jest to kolejna inwestycja w Grudziądzu w ostatnim czasie. Bardzo się cieszę, że została ona wsparta niebagatelną kwotą półtora miliona złotych, która stanowi właściwie jedną czwartą wkładu z rezerw prezesa Rady Ministrów i za to chciałbym serdecznie podziękować panu ministrowi, który przyczynił się do pozyskania tej kwoty – mówi Józef Ramlau.



- Pan premier nie miał w zasadzie żadnych wątpliwości, kiedy decydował, czy przyznać te środki, brakujące środki na budowę banku żywności – mówi minister Krzysztof Szczucki.

– Caritas to jest marka znana. Caritas to jest instytucja, która gwarantuje, że środki będą dobrze wydane. To jest instytucja, która daje pewność, że środki trafią do ludzi naprawdę potrzebujących.



– To jest odpowiedź bardzo ważna i namacalna na potrzeby, i zarazem problemy, z którymi przychodzi nam się zmierzyć przy prowadzeniu działalności charytatywnej. Kiedy trzeba było zwiększyć zakres tej niesionej pomocy o wsparcie uchodźców wojennych, napotkaliśmy ogromny problem logistyczny i jest on związany z niewystarczającymi powierzchniami magazynowymi Caritas Diecezji Toruńskiej – mówił ks. Artur Jankowski z Grudziądzkiego centrum Caritas.