Medycyna na Politechnice Bydgoskiej coraz bliżej. Wniosek trafił do ministerstwa

Wniosek został przekazany do Ministerstwa Edukacji i Nauki/fot. Politechnika Bydgoska

Politechnika Bydgoska złożyła wniosek o uruchomienie studiów na kierunku lekarskim. 17 sierpnia 2023 roku dokumentacja została przekazana do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wniosek wraz z załącznikami liczy 2696 stron. Zawiera m.in. program i harmonogram studiów, opis sposobu organizacji procesu kształcenia, wykaz nauczycieli akademickich wraz z ich dorobkiem dydaktyczno-naukowym oraz opis infrastruktury niezbędnej do kształcenia na kierunku lekarskim.



Docelowo, na potrzeby Wydziału Medycznego PBŚ, Miasto Bydgoszcz przekaże uczelni Wielospecjalistyczny Szpital Miejski. Politechnika zawarła także umowy o współpracy z kilkunastoma szpitalami i placówkami medycznymi. Studenci będą uczyć się i praktykować m.in. w Szpitalu MSWiA w Bydgoszczy, 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu, Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w Grudziądzu oraz Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. Chęć współpracy na Wydziale Medycznym

zadeklarowało ponad 150 nauczycieli akademickich, w tym ponad 120 medyków. Wśród nich jest 8 profesorów, 12 doktorów habilitowanych i 91 doktorów.



– Jako uczelnia na przestrzeni lat zawsze odpowiadaliśmy na potrzeby Bydgoszczy i regionu. Tak jest również w przypadku medycyny – mówi prof. Marek Adamski, Rektor Politechniki Bydgoskiej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy zrobiliśmy coś, co dla wielu wydawało się na pierwszy rzut oka niemożliwe. To był okres ciężkiej i intensywnej pracy

związanej m.in. z zabezpieczeniem bazy klinicznej, kompletowaniem kadry medycznej, pozyskaniem środków finansowych, przygotowaniem koncepcji budowy prosektorium i centrum symulacji medycznych czy opracowaniem dokumentacji – podkreśla.



W grudniu 2023 roku uczelnia planuje powołanie Wydziału Medycznego. Zgodnie z założeniami, kształcenie na kierunku lekarskim ma rozpocząć w październiku 2024 roku grupa 60 studentów.



– Spotykam się czasami z opinią, że inżynierowie będą kształcić lekarzy. Tymczasem złożony wniosek udowadnia, że tworząc kierunek lekarski opieramy się przede wszystkim na doświadczonej kadrze medyków, o czym świadczą takie nazwiska profesorów jak Harat, Araszkiewicz czy Pawlak–Osińska. Stawiamy także na zaplecze infrastrukturalne związane z różnymi dziedzinami medycyny, gwarantujące szeroki dostęp do infrastruktury medycznej, nowoczesnego sprzętu i aparatury badawczej oraz zróżnicowanych grup pacjentów – dodaje rektor PBŚ.