Пожежники з України в області, нові гібридні автобуси та рейтинг університетів

2023-08-17, 12:24  Paweł Podkopaiev/Redakcja
В області перебуває делегація з чотирьох осіб з України. Представники Хмельницького району прибули до Польщі з метою укласти співпрацю з пожежниками та обмінятися досвідом у сфері реагування та запобігання кризовим ситуаціям/фото: Monika Kaczyńska

В області перебуває делегація з чотирьох осіб з України. Представники Хмельницького району прибули до Польщі з метою укласти співпрацю з пожежниками та обмінятися досвідом у сфері реагування та запобігання кризовим ситуаціям/фото: Monika Kaczyńska

Візит пожежників з України в Куявсько-Поморському. Нові гібридні автобуси до кінця року будуть в Ґрудзьондзі.

В області перебуває делегація з чотирьох осіб з України. Представники Хмельницького району прибули до Польщі з метою укласти співпрацю з пожежниками та обмінятися досвідом у сфері реагування та запобігання кризовим ситуаціям. Їх навчають у центрі в Луб’янці біля Торуня. Вогнеборці з України ознайомляться з польськими засобами, процедурами, тактикою та сучасним обладнанням, яке є у розпорядженні Державної пожежної служби.

Дванадцять нових гібридних автобусів цього року відправляться до Ґрудзьондза, забезпечуючи автопарк Міського Закладу Комунікації. У Маршалковському управлінні підписано договір, який передбачає придбання нових автомобілів. У рамках контракту також буде придбано інтегровану систему електронної міської картки для купівлі квитків разом із додатком та пристроями для їх контролю.

Серед 1000 найкращих університетів світу є 9 польських університетів, зокрема Університет Миколи Коперника в Торуні. З 2003 року публікується рейтинг найкращих університетів світу – Academic Ranking of World Universities – також відомий як Шанхайський список. Найкращими університетами Польщі є Ягеллонський університет у Кракові та Варшавський університет, які входять до п’ятої сотні. До останньої, десятої сотні увійшов Університет Миколи Коперника в Торуні. Найкращим університетом світу визнано Гарвард.

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