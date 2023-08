Lekarze z regionu wyróżnieni za pracę w czasie pandemii. „Liczył się człowiek”

2023-08-17, 11:51 Jolanta Fischer/Redakcja

Wojewódzki konsultant ds. chorób zakaźnych, prof. Paweł Rajewski, a także dr Justyna Kwiatkowska i dr Karolina Dulęba-Góra zostali odznaczeni medalami wojewody kujawsko-pomorskiego w uznaniu zasług za pracę w czasie pandemii. Uroczystość odbyła się w czwartek (17 sierpnia) w urzędzie wojewódzkim.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił, że dzięki zaangażowaniu profesora Rajewskiego udało się uratować wiele istnień ludzkich. – Wykazał się wyjątkowym zaangażowaniem, oddaniem ojczyźnie – ja to tak odbieram. Ponad jakimikolwiek podziałami liczył się człowiek. Liczba istnień ludzkich, które zostały uratowane, spokój kary medycznej – to jest w tej chwili nie do odtworzenia, ale uwierzcie mi, że to właśnie była rola i zasługa pana prof. Pawła Rejewskiego – mówił wojewoda.



– Panie tez odegrały istotną rolę, w takim trudnym momencie, kiedy pierwsze skutki pandemii dotarły do domów pomocy społecznej i kadra nie za bardzo chciała brać odpowiedzialność w obawie o swoje zdrowie i życie – to właśnie panie wykazały się heroizmem i pojechały do tych domów – podkreślił.



Zdaniem prof. Pawła Rajewskiego to dzięki wspólnemu wysiłkowi służby zdrowia, urzędów i dziennikarzy w regionie udało się ostatecznie pokonać pandemię. – To jest jest symbol nie tylko za nasze zasługi, ale za zasługi wszystkich lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, wszystkich służb sanitarnych i również dziennikarzy, którzy krzewili tę edukację na temat wirusa SARS-Cov-2. Patrząc na te przepracowane liczby godzin, niekiedy były to dyżury trwające i 48 i 72 godziny... Dzięki wzorcowej współpracy udało nam się w porę zatrzymać pandemię, ale zakaźnictwo niestety nie lubi pustki i musimy być tez przygotowani, że kiedyś może nastąpić ponowna epidemia. Miejmy nadzieję, że wszyscy wyciągniemy wnioski – mówił.



Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podkreślił także, że trzy wręczone medale są jednymi z wielu, na które zasłużyli odznaczeni.



