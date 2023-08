Toruń jest w środę najgorętszym miejscem w Polsce. Wraca moda na kąpiele w Wiśle

2023-08-16, 16:54 Polska Agencja Prasowa

Bulwary nad Wisłą w Toruniu/fot. Lestat (Jan Mehlich), Wikipedia

W samo południe w środę temperatura powietrza sięgnęła w Toruniu 32,8 stopnia Celsjusza. To najwyższy wynik w Polsce. W przedszkolach rozstawiono baseny z wodą, śmiałkowie kąpią się w Wiśle, a spacerujący starówką seniorzy chwalili chłód w zabytkowych kościołach.

Z danych IMGW wynika, że to właśnie w Toruniu było w samo południe najcieplej w kraju. Nasz reporter doświadczył tego na własnej skórze, nagrywając materiał na toruńskim lewobrzeżu. Jedna z barierek w pobliżu ulicy Poznańskiej rozgrzała się do tego stopnia, że nawet jednosekundowe zetknięcie z nią pozostawiało ślad na dłoni.



Przejeżdżając przez most im. Józefa Piłsudskiego, można było zauważyć śmiałków, którym niestraszny nurt rzeki. Wraca moda na kąpiele w Wiśle. W mieście we wtorkowy wieczór zakończył się Festiwal Wisły, ale wielu flisaków jeszcze pozostało, bo za kilka dni popłyną do ostatniej stacji tego wydarzenia — bydgoskiego Fordonu. - Kąpania w Wiśle nie należy się bać. Woda jest czysta, więc korzystam z tego latem regularnie. Jak wszędzie — trzeba tylko zachować zdrowy rozsądek - mówi jeden z flisaków. Łachy wiślane także cieszą się sporą popularnością — szczególnie wśród miłośników opalania.



W części przedszkoli, które mają wokół większy teren, wystawiono w środę baseny z wodą. Trudno odmówić dzieciom wyjścia na powietrze, gdy pogoda jest tak piękna, ale żeby zminimalizować upał, konieczna jest woda. O jej piciu panie przedszkolanki przypominają regularnie. Wodne szaleństwa w basenach przypadły do gustu wszystkim. W ruch poszły pistolety na wodę, sikawki i wszystko, co nadaje się do chlapania. Nawet opiekunkom „nie uszło na sucho". - W tej temperaturze wszystko schnie jednak momentalnie - powiedziała jednak z przedszkolanek.



Wiele osób w południe unikało spacerów, ale na wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO starówce można było spotkać grupy wycieczkowe. Seniorzy przekonywali, że w taki upał najlepiej... zwiedzać kościoły. - One świetnie trzymają zimno. Tam nie ma słońca i do tego przyjemny chłód - przekonywał pan Mariusz z Poznania, który przyjechał do Torunia na przedłużony weekend. Wzięciem, co oczywiste, cieszą się w środę także lody, wszelkie miejsce fontanny, a także nadwiślańskie Błonia. Każdy wie bowiem, że przy wodzie zawsze jest nieco chłodniej niż na rozgrzanych placach blokowisk i średniowiecznym bruku.