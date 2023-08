Żeby nie zmarnować ani jednego euro! Umowy na dofinansowanie z RPO podpisane

2023-08-16, 15:01 Monika Kaczyńska/Redakcja

Zakładanie własnych działalności gospodarczych, budowa placu zabaw, zakup autobusów hybrydowych - to przykłady projektów, jakie otrzymają dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Jak podkreśla wicemarszałek Zbigniew Sosnowski samorząd województwa dba o to, by nie zmarnować żadnego euro.



– W ramach kontraktacji z Regionalnego Programu operacyjnego zdecydowaliśmy się na pewnego rodzaju, można powiedzieć, w pewnej wysokości dodatkowe zawarcie umów ponad tę normę, którą mieliśmy wyznaczoną. Wierzymy głęboko w to, że w ten sposób na pewno województwo nie odda żadnego euro.



Paweł Maniszewski, prezes zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu podpisał umowę na dostawę 12 autobusów hybrydowych wraz z usługą karty miejskiej dla mieszkańców. – Te autobusy wyjadą na ulicę Grudziądza krótko po świętach Bożego Narodzenia.

– Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie modernizacji i remontu Miejskiego Centrum Kultury – mówi Dorota Lewandowska z Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. – Chcemy je unowocześnić i doprowadzić do obowiązujących standardów.



Umowy podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Łączna kwota wsparcia 43 projektów to ponad 40 mln zł.



