Policja podsumowała długi weekend. Na drogach Kujaw i Pomorza zginęły cztery osoby

2023-08-16, 14:10 Tatiana Adonis/Redakcja

Ponad stu nietrzeźwych kierowców, cztery ofiary śmiertelne, dwadzieścia osób rannych – to kujawsko-pomorski drogowy bilans długiego weekendu 11-15 sierpnia.

– W tym czasie na kujawsko-pomorskich drogach czuwało ponad 1200 policjantów – mówi Monika Chlebicz, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. W trakcie kontroli policjanci zwracali szczególną uwagę na prędkość stan trzeźwości kierujących, na stan techniczny pojazdów oraz na to, czy kierowcy i pasażerowie mają zapięte pasy bezpieczeństwa, a dzieci przewożone są w fotelikach.



Przez pięć dni w regionie zatrzymano ponad 100 nietrzeźwych kierowców, w 17 wypadkach zginęły cztery osoby, a 20 zostało rannych. Policjanci wyjaśniają między innymi okoliczności zdarzenia, do którego doszło we wtorkowy wieczór w powiecie świeckim. Rannych zostało tam dziewięć osób, w tym sześcioro dzieci.

Funkcjonariusze ze Świecia otrzymali informację, że w miejscowości Jeżewo kierujący peugeotem może przewozić zbyt dużą liczbę osób, w tym dzieci. W miejscowości Osie patrol zauważył wskazany pojazd. Kierowca otrzymał polecenie do zatrzymania. Niestety, mężczyzna gwałtownie przyspieszył, wjechał w leśną drogę. Po przejechaniu około 700 metrów stracił panowanie nad pojazdem i dachował. Okazało się, że kierowca był pijany. Miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Samochodem podróżowało łącznie 9 osób, w tym sześcioro dzieci. Wszyscy trafili do szpitala. O dalszym losie kierowcy zdecyduje sąd.