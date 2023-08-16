Ремонтні роботи майже завершенні, фестиваль "Вісла" та новинки в Ґрудзьондзі

2023-08-16, 12:04 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

В області проходить фестиваль «Вісла»/fot. festiwalwisly.pl

У центрі Бидгощі закінчуються ремонтні роботи каналізації. Якщо

здача-прийняття завершиться позитивно, завтра трамваї повернуться на вулицю

Гданську. У Ґрудзьондзі будують дорогу, а поруч будують торгова зала і штаб

пожежної охорони.

Роботи з будівництва водозбірників по вул. Гданська в Бидгощі сьогодні добігають кінця. Також будуть проведені пробні поїздки трамвая. Якщо все буде добре, рух трамваїв буде відновлено по всій вул. Гданська. Повернуться на маршрути трамваї ліній 1, 2, 4, 6 і 10. Ремонтні роботи водогону поза коліями на Placu Wolności буде продовжено.



В області проходить фестиваль «Вісла». Після Влоцлавка та Торуня подія сягне Бидгощі. У п’ятницю вдень відбудеться урочистий парад дерев’яних човнів на річці Брда та шоу просто неба на Млиновому острові. Увечері фестиваль переміститься на Фордон і пробуде там до суботи. Програма включає відвідування кораблів і човнів, ярмарок «Смаки Вісли», безкоштовні круїзи, майстер-класи та концерти. Подробиці на www.radiopik.pl.



У Ґрудзьондзі будують дорогу, а поруч - торгову залу і штаб пожежної охорони. У рамках завдання буде збудовано приблизно 350-метрову ділянку дороги та нову кільцеву розв’язку, яка забезпечить доступ до міського ринку, де будують залу для місцевих підприємців. Дорога також має забезпечувати доступ до нової пожежної станції міського головного управління ДСНС.