Ремонтні роботи майже завершенні, фестиваль "Вісла" та новинки в Ґрудзьондзі

2023-08-16, 12:04  Redakcja/Pavlo Podkopaiev
В області проходить фестиваль «Вісла»/fot. festiwalwisly.pl

В області проходить фестиваль «Вісла»/fot. festiwalwisly.pl

У центрі Бидгощі закінчуються ремонтні роботи каналізації. Якщо
здача-прийняття завершиться позитивно, завтра трамваї повернуться на вулицю
Гданську. У Ґрудзьондзі будують дорогу, а поруч будують торгова зала і штаб
пожежної охорони.

Роботи з будівництва водозбірників по вул. Гданська в Бидгощі сьогодні добігають кінця. Також будуть проведені пробні поїздки трамвая. Якщо все буде добре, рух трамваїв буде відновлено по всій вул. Гданська. Повернуться на маршрути трамваї ліній 1, 2, 4, 6 і 10. Ремонтні роботи водогону поза коліями на Placu Wolności буде продовжено.

В області проходить фестиваль «Вісла». Після Влоцлавка та Торуня подія сягне Бидгощі. У п’ятницю вдень відбудеться урочистий парад дерев’яних човнів на річці Брда та шоу просто неба на Млиновому острові. Увечері фестиваль переміститься на Фордон і пробуде там до суботи. Програма включає відвідування кораблів і човнів, ярмарок «Смаки Вісли», безкоштовні круїзи, майстер-класи та концерти. Подробиці на www.radiopik.pl.

У Ґрудзьондзі будують дорогу, а поруч - торгову залу і штаб пожежної охорони. У рамках завдання буде збудовано приблизно 350-метрову ділянку дороги та нову кільцеву розв’язку, яка забезпечить доступ до міського ринку, де будують залу для місцевих підприємців. Дорога також має забезпечувати доступ до нової пожежної станції міського головного управління ДСНС.

новини для України

Bydgoszcz

Region

Toruń jest w środę najgorętszym miejscem w Polsce. Wraca moda na kąpiele w Wiśle

Toruń jest w środę najgorętszym miejscem w Polsce. Wraca moda na kąpiele w Wiśle

2023-08-16, 16:54
Delegacja strażaków z Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie gości w regionie

Delegacja strażaków z Obwodu Chmielnickiego na Ukrainie gości w regionie

2023-08-16, 15:50
Żeby nie zmarnować ani jednego euro Umowy na dofinansowanie z RPO podpisane

Żeby nie zmarnować ani jednego euro! Umowy na dofinansowanie z RPO podpisane

2023-08-16, 15:01
Policja podsumowała długi weekend. Na drogach Kujaw i Pomorza zginęły cztery osoby

Policja podsumowała długi weekend. Na drogach Kujaw i Pomorza zginęły cztery osoby

2023-08-16, 14:10
Rok po tragicznym pożarze przy ul. Jaru Czynu Społecznego. Podejrzany na wolności

Rok po tragicznym pożarze przy ul. Jaru Czynu Społecznego. Podejrzany na wolności

2023-08-16, 12:45
W ciężarówce ponad 22 tony nielegalnych odpadów. Odbiorcą miała być firma z Malezji

W ciężarówce ponad 22 tony nielegalnych odpadów. Odbiorcą miała być firma z Malezji

2023-08-16, 11:20
Dariusz Stefaniuk (PiS): Krytyka defilady to wpisywanie się w narrację Putina [Rozmowa Dnia]

Dariusz Stefaniuk (PiS): Krytyka defilady to wpisywanie się w narrację Putina [Rozmowa Dnia]

2023-08-16, 09:45
Dwa tysiące podpisów pod petycją do prezydenta o remont bydgoskiej ulicy Opławiec

Dwa tysiące podpisów pod petycją do prezydenta o remont bydgoskiej ulicy Opławiec

2023-08-16, 08:34
Kiedy na ulicę Gdańską wrócą tramwaje Pozostał jeszcze tylko odbiór techniczny

Kiedy na ulicę Gdańską wrócą tramwaje? Pozostał jeszcze tylko odbiór techniczny

2023-08-16, 08:00

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2023
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę