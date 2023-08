Dariusz Stefaniuk (PiS): Krytyka defilady to wpisywanie się w narrację Putina [Rozmowa Dnia]

2023-08-16, 09:45 Redakcja

Poseł Dariusz Stefaniuk (PiS)/fot. Facebook/Dariusz Stefaniuk

Dariusz Stefaniuk, poseł PiS, był gościem Magdaleny Ogórek w porannej Rozmowie Dnia Polskiego Radia PiK, a jej tematem m.in. warszawska defilada z okazji Święta Wojska Polskiego i krytyczne komentarze opozycji oraz sprzyjających jej mediów.

Magdalena Ogórek: Wczoraj był podniosły dzień, bo wspominaliśmy i Cud nad Wisłą, obchodziliśmy Święto Wojska Polskiego, ale i święto kościelne (Wniebowzięcie najświętszej Maryi Panny - przyp. red.). Jak pan odczytuje to, że telewizja TVN poza tym że skrytykowała defiladę, powiedziała, że to jest element kampanii Prawa i Sprawiedliwości i nie wspomniała nic o tych wydarzeniach, które ja przed chwilą wymieniłam.



Dariusz Stefaniuk: Telewizja TVN już od dawna kibicuje opozycji, która bojkotuje, jak widzieliśmy podczas wczorajszej defilady, wszelkiego rodzaju przejawy patriotyzmu, wszelkiego rodzaju przywiązanie do Polski, do polskości, do tego, z czego możemy być dumni. Wydaje mi się, że nie ma większej dumy u każdego z nas, u każdego Polaka, u każdego rodzica, który przyprowadza swoje dzieci na tak podniosłe wydarzenie, jak Święto Wojska Polskiego, gdy możemy widzieć w Warszawie od pięciu lat po raz pierwszy defiladę. Możemy cieszyć się i szczycić się naszym żołnierzem polskim. Nie ma większej dumy narodowej. Wszyscy ci, którzy tak malkontencko podchodzą do tego i krytykują, no niestety, wpisują się, i to z przykrością mogę powiedzieć, w tę narrację naszych przeciwników, a więc pana Łukaszenki, pana Putina, którzy chcą robić zamęt w Polsce, chcą demobilizować naszych rodaków, ale również wprowadzać nastroje niepokoju tak, abyśmy byli państwem rozchwianym, a szczególnie zależy na tym Putinowi przed ogłoszonymi w Polsce jesiennymi wyborami.



Byłam wczoraj na defiladzie. Powiedzieć tłum ludzi: to mało. Morze biało-czerwonych flag. Bardzo potrzebna defilada, ale także przedstawienie tego, jak jesteśmy przygotowani w obecnej trudnej sytuacji. I znowu wrócę do telewizji TVN, która powiedziała, że tak naprawdę to mamy tylko to, co przejechało przez ulicę Warszawy w trakcie tej defilady, że dopiero wszystko kontraktujemy, a później w tym samym zdaniu powiedziano, że to, co mamy to zawdzięczamy poprzedniemu rządowi. Ja się zastanawiam, jak można tak kłamać...





To jest stara strategia Donalda Tuska, która się przecież przejawia w zdaniu: wczoraj kłamałem, dzisiaj kłamie, jutro będę kłamał. Szanowni państwo, polecam wam sprawdzenie liczb i sprawdzenie faktów, a fakty są takie, że nasi poprzednicy na armię wydawali 37,5 miliarda złotych, a my wydajemy 100 miliardów złotych więcej. Uważam, że fantastyczne przemówienie ministra Błaszczaka i pana prezydenta Andrzeja Dudy pokazało te wszystkie fakty, jak to się mówi w TVN-ie: czarno na białym(...).

