Dwa tysiące podpisów pod petycją do prezydenta o remont bydgoskiej ulicy Opławiec

2023-08-16, 08:34 Monika Siwak/Redakcja

Mieszkańcy osiedli nad Brdą chcą, by około 4-kilometrowa ulica Opławiec została wyremontowana, ale wcześniej dobrze byłoby uwzględnić tę modernizację w projekcie mającym szanse na rządowe dofinansowanie.

Droga dziurawa, wąska i niebezpieczna - z trudem mijają się tam autobusy. Mieszkańcy chcieliby, żeby powstała nowa jezdnia i chodnik, i by zniknął gruntowy odcinek ulicy. O szczegółach mówi radny Bogdan Dzakanowski.



- Jest prawie 1800 podpisów pod petycją do pana prezydenta, aby ujął ulicę Opławiec w modernizacji, w rządowym programie. Statystycznie każdy mieszkaniec ulicy Opławiec: i Opławca i Smukały podpisał się pod tą petycją. Jest to najważniejsza inwestycja od 40 lat. Tą drogą dzieci chodzą do szkoły, matki z dzieckiem z wózkami także. Nie ma pobocza. Ulicę Opławiec zbudowaliśmy w czynie społecznym. Myślę, że należy się nam, mieszkańcom, budowa ulicy Opławiec, abyśmy mogli godnie żyć, jak każdy w XXI wieku - mówi Bogdan Dzakanowski.



Jak dodaje Jerzy Rac, po deszczu ulicą Opławiec nie da rady przejechać i łatwo o wypadek.



Petycję poparła także rada osiedla Smukała, Opławiec, Janowo.