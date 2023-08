Święto Wojska Polskiego na Kujawach i Pomorzu: pod pomnikami kwiaty, na piknikach tłumy [wideo, zdjęcia]

2023-08-15, 13:00 Monika Siwak/Marek Ledwosiński/Redakcja

Piknik wojskowy w Sępólnie Krajeńskim/fot. Monika Siwak

15 sierpnia obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Poza tradycyjnymi uroczystościami w miejscach pamięci, w regionie odbywają się pikniki wojskowe. Żołnierze czekają w Sępólnie Krajeńskim i Inowrocławiu.

We Włocławku uroczystości Święta Wojska Polskiego odbyły się na placu Wolności pod pomnikiem Żołnierza Polskiego. W okolicznościowym przemówieniu prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski, przypomniał osamotnioną pozycję naszego kraju, zarówno w czasie wojny z bolszewikami, jak i we wrześniu 1939 roku. Zaznaczył także, że faszyści i nacjonaliści są wszędzie na świecie, a demokracje mają to do siebie, że umierają w ciszy.

Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem Żołnierza Polskiego uczestnicy uroczystości przejechali na drugą stronę rzeki pod pomnik Obrońców Wisły. Obelisk upamiętnia żołnierzy polskich, broniących miasta przed bolszewikami w sierpniu 1920 roku. Później we włocławskiej katedrze rozpoczęła się msza święta za ojczyznę i jej obrońców.

Więcej w relacji Marka Ledwosińskiego z Włocławka.



Oficjalne uroczystości przygotowano także także w Toruniu. Była msza święta intencji Ojczyzny, uroczystość patriotyczna przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego i wystawa sprzętu wojskowego. Upamiętniono też artylerzystów, nadając terenowi przy Pomniku ku czci pomordowanym przez hitlerowców nazwę im. Oficerskiej Szkoły Artylerii. Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.

Świętowano także w Rypinie i w Bydgoszczy, gdzie hołd żołnierzom walczącym w 1920 roku oddali m.in. przedstawiciele partii PSL.



Nasza reporterka Monika Siwak zajrzała na wojskowy piknik w Sępólnie Krajeńskim, a tam mnóstwo atrakcji. W parku Krajna można kupić menażkę sprzed pół wieku, zjeść grochówkę oraz obejrzeć czołg Leopard i inną „jeżdżącą broń". W programie także malowanie dziecięcych buziek i tor przeszkód dla najmłodszych. Impreza potrwa do godziny 18:00.



Więcej w relacji Moniki Siwak z Sępólna Krajeńskiego.