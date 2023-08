Nurkowie wydobyli ciało 21-latka, który wypadł z roweru wodnego w Przyjezierzu

– Ciało zostało podjęte przez nurka z Grupy-Wodno Nurkowej z Włocławka po wskazaniach z sonaru naszego zespołu – przekazało w poniedziałek (14 sierpnia) po godz. 17.00 Nadgoplańskie WOPR Kruszwica. W akcji brało udział kilka zastępów straży pożarnej, w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Bydgoszczy i grupa strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 z Torunia wyposażona w sonar. To już kolejne tragiczne zdarzenie nad wodą, do którego w ten weekend doszło w regionie. Kilka godzin wcześniej odnaleziono i wyłowiono ciało 74-latka, który w niedzielę (13 sierpnia) wszedł do wody w wyrobisku żwirowni w Wojdalu w powiecie inowrocławskim. Nie żyje także 55-letni mieszkaniec Brodnicy, którego ciało znaleziono w niedzielę około 17.00 w Drwęcy. Zauważyli je kajakarze przepływający przy ulicy 67 Pułku Piechoty.

