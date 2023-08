Wojewoda podsumowuje rządowe dotacje dla Inowrocławia. To reakcja na banery ratusza

2023-08-14, 17:05 Marcin Glapiak/Redakcja

Do Inowrocławia trafiło 66,5 mln zł dofinansowania na inwestycje – mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz/fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz przypomniał w Inowrocławiu o rządowych dofinansowaniach, jakie Miasto otrzymało w ciągu ostatnich kilku lat. Była to odpowiedź na banerową akcję tamtejszego ratusza, mówiącą, że Miastu „zabrano 58 milionów złotych” z tytułu niższych wpływów z podatków.

– Ostatnie lata dla Inowrocławia to, jeżeli chodzi o wsparcie rządowe, wcale nie taki zły czas: to 66,5 miliona dofinansowania – tyle dla miasta Inowrocławia trafiło na inwestycje – mówił wojewoda. Wskazuje też, że to trzykrotnie więcej, niż w okresie rządów PO–PSL, kiedy takie dofinansowanie wyniosło ok. 20 mln złotych.



Środki na drogi, kulturę i OZE

– 15 inwestycji drogowych w ostatnich latach właśnie przede wszystkim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wyliczał. – Z tych dużych inwestycji myślę, że warta odnotowania jest rozbudowa skrzyżowania Staszica – Górnicza – Poznańska – Prymasa Glempa Inowrocławiu. Tutaj wsparcie rządowe wyniosło 50 proc. dofinansowania – dodał.



Na modernizację infrastruktury kulturalnej i sportowej w Inowrocławiu przeznaczono 5 mln złotych. – Instalacja odnawialnych źródeł energii, które pan prezydent tak ceni i chwali, to też 5 mln złotych – to też bardzo ważna inwestycja, która obniża koszty funkcjonowania infrastruktury – podkreślił wojewoda Bogdanowicz.



Wojewoda przypomniał też, że Inowrocław otrzymał w ubiegłym roku rekompensatę, w wysokości 19 milionów złotych w związku z niższymi wpływami z podatków. Na koniec Mikołaj Bogdanowicz zaprosił prezydenta Ryszarda Brejzę do wspólnych rozmów, podkreślając, że rozmowa przez banery nie jest najlepszym elementem komunikacji.



Co na to inowrocławski ratusz?

Tymczasem Miasto, odpowiadając na konferencje prasową wojewody, zadaje 4 pytania.

– Dlaczego wojewoda nie wspomina, że Miasto Inowrocław wnioskowało o dofinansowanie w wysokość ponad 670 mln złotych, a otrzymała tylko niespełna 25 milionów, czyli około trzech procent? – pyta rzeczniczka prasowa inowrocławskiego ratusza Adriana Szymanowska.



– Dlaczego wojewoda podczas konferencji prezentuje w dużej mierze przykłady inwestycji, których wnioskodawcą nie było miasto Inowrocław, czyżby materiał był niewystarczający? Dlaczego wojewoda celowo pomija informację, że rzekoma rekompensata dla Inowrocławia nie pokrywa ubytków w dochodach miasta? Dlaczego omawiając tak wnikliwie strukturę budżetu Miasta Inowrocławia wojewoda pomija wydatki, które drastycznie rosną ze względu na wysoki poziom inflacji i panująca drożyznę, które są wynikiem polityki rządu?