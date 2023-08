Wjechał na chodnik i uderzył w wózek z dzieckiem. Na szczęście nie ucierpiało [wideo]

2023-08-14, 12:59 Redakcja

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w Aleksandrowie Kujawskim/fot. materiały policji

Do niebezpiecznego zdarzenia na drodze doszło w Aleksandrowie Kujawskim. Samochód uczestniczący w kolizji wjechał na chodnik, a następnie w wózek spacerowy, w którym znajdowało się 17-miesięczne dziecko.

Do incydentu doszło w minioną środę. - Około godziny 14.30 dyżurny otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i 8 marca w Aleksandrowie Kujawskim – relacjonuje mł. asp. Agnieszka Czerny z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. - Na miejscu policjanci ustalili, że kierujący pojazdem marki Skoda Yeti, 37-letni mieszkaniec powiatu aleksandrowskiego, poruszając się ulicą 8 marca, nie zastosował się do znaku „ustąp pierwszeństwa” i doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym ulicą Sienkiewicza pojazdem marki Volkswagen Lupo.



W wyniku zdarzenia 26-letni kierujący volkswagenem wjechał na chodnik, którym szli kobieta i mężczyzna z 17-miesięcznym dzieckiem w wózku. - Auto uderzyło w wózek dziecięcy. Na szczęście nie groźnie. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Teraz sprawca zdarzenia odpowie za spowodowanie kolizji przed sądem – informuje policjantka.



Wszystko nagrała kamera pobliskiego monitoringu. - Patrząc na nagranie można mówić o wielkim szczęściu dziecka oraz dorosłych osób – podkreśla asp. Czerny. - Błąd kierowcy, który nie zastosował się do oznakowania, mógł zakończyć się tragicznie. Apelujemy o ostrożność i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Zwracajmy uwagę na oznakowanie znajdujące się na drodze - apeluje.