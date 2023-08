Wybory do Sejmu: Kidawa-Błońska będzie jedynką KO w okręgu toruńskim?

2023-08-14, 13:54 Polska Agencja Prasowa

Małgorzata Kidawa-Błońska/fot. Mateusz Marek, PAP

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska ma zostać jedynką Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim. Dwójką na liście ma być poseł z Torunia Arkadiusz Myrcha.

Decyzja o wystawieniu Kidawy-Błońskiej w wyborach do Sejmu w okręgu toruńskim musi zostać jeszcze potwierdzona w środę na radzie krajowej PO. Z naszych informacji wynika jednak, że w tym momencie jest to zdecydowanie najbardziej prawdopodobny wariant. Kidawa-Błońska jest wicemarszałkiem Sejmu od listopada 2015 r. Wcześniej przez kilka miesięcy była marszałkiem Sejmu; była też rzecznikiem rządu od lutego do czerwca 2015 r.



W grudniu 2019 r. uzyskała nominację na kandydatkę PO w wyborach prezydenckich. Pod koniec marca 2020 r. zawiesiła swoją kampanię po wybuchu pandemii COVID-19, a w maju zrezygnowała z ubiegania się o urząd prezydenta RP. PO ostatecznie wystawiła w wyborach Rafała Trzaskowskiego. Kidawa-Błońska jest posłem od 2005 r. W 2019 r. startowała do Sejmu w okręgu warszawskim i uzyskała ponad 416 tysięcy głosów.



Dwójką na liście KO w okręgu toruńskim - jak wynika z naszych informacji - ma być poseł z Torunia Arkadiusz Myrcha. W parlamencie zasiada on od 2015 r. Trzecie miejsce na liście przypadnie kobiecie — najprawdopodobniej poseł Iwonie Hartwich (w Sejmie od 2019 r.). Kandydatem do Senatu z ramienia paktu senackiego w okręgu toruńskim ma być wieloletni poseł PO Tomasz Lenz (w Sejmie od 2005 r.).