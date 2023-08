Młody mężczyzna wypadł z roweru wodnego. Poszukiwania na jeziorze w Przyjezierzu

2023-08-13, 15:11 Marcin Kupczyk

Poszukiwania 20-letniego mężczyzny w Przyjezierzu/fot. Darek Kilan

Strażacy szukają młodego mężczyzny, który wypadł z roweru wodnego na jeziorze Ostrowskim w Przyjezierzu (powiat mogileński).

Jak informuje straż, do zdarzenia doszło przed godziną 14.00. Mężczyzna ma około 20 lat.



W akcji biorą udział strażacy-nurkowie z Bydgoszczy, do poszukiwań jest także wykorzystywany specjalistyczny sonar przywieziony przez strażaków z Torunia.



To nie jedyny wypadek w naszym regionie. Około 70-letni mężczyzna zaginął po wejściu do wody w żwirowni w miejscowości Wojdal, w powiecie inowrocławskim.Na miejscu działają trzy zastępcy strażaków, wezwano także grupę ratownictwa wodno-nurkowego.