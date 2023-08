140 osób poszkodowanych na bydgoskim koncercie! Ratownicy nie nadążali z pomocą

W sobotę wieczorem na placu przed Torbydem odbył się koncert bydgoskiego rapera Bedoesa. - Jeszcze przed rozpoczęciem koncertu, do medyków zabezpieczających wydarzenie zaczęły zgłaszać się pierwsze osoby wymagające pomocy medycznej - najczęściej po omdleniach – informują strażacy. - Po kilkudziesięciu minutach osób wymagających pomocy było coraz więcej. Na miejsce wezwano zespół ratowników medycznych z pogotowia. Gdy dotarli na miejsce, ilość osób wymagających pomocy medycznej przewyższała siły medyków. - Zdecydowano o zastosowaniu procedury zdarzenia masowego. Do działań zadysponowano kolejne zespoły ratowników medycznych, zastępy PSP oraz OSP. Działania strażaków polegały na zbudowaniu punktu medycznego z namiotów pneumatycznych, oświetleniu terenu oraz zabezpieczeniu miejsca akcji – relacjonują bydgoscy strażacy. Działania wspierali również policjanci oraz ratownicy WOPR, którzy pomagali zarówno na wodzie, jak i na lądzie. Na miejsce wezwani zostali między innymi strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego, którzy przy użyciu specjalnych detektorów zbadali powietrze w miejscu koncertu. Badania nie wskazały obecności substancji niebezpiecznych w atmosferze. Jak informuje Komenda Miejska PSP w Bydgoszczy, w dwóch punktach medycznych pomocy udzielono łącznie około 140 osobom. Według danych WSPR - trzy z nich trafiły do szpitala na badania. W działania zaangażowanych było dziesięć zastępów straży pożarnej, sześć zespołów ratownictwa medycznego, kilkanaście radiowozów policji oraz WOPR. Po zakończeniu koncertu, służby nadzorowały tłum opuszczający miejsce, oraz dokładnie przeszukały plac i jego okolice w poszukiwaniu innych poszkodowanych. Na szczęście nikt więcej nie wymagał już pomocy. Szacuje się, że na koncercie mogło być około 20 tysięcy osób.

