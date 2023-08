Festiwal w Chełmnie wciąga! Rynek, uliczki i podwórka tętnią życiem dniem i nocą! [zdjęcia]

Do 15 kilometrów wydłużył się zator w Sarnowie koło Grudziądza (woj. kujawsko-pomorskie), gdzie doszło do wypadku i kolizji. Jedna osoba została ranna… Czytaj dalej »

Perspektywy – 9 Hills Festival to organizowane w Chełmnie od 2016 r. trzydniowe spotkanie ze sztuką. Wydarzenie jest wynikiem współpracy mieszkańców, którzy co roku w połowie sierpnia otwierają bramy swojego miasta (kościołów, piwnic, podwórek i plenerów), zamieniając je w sale koncertowe, uliczne galerie sztuki i przestrzenie działań animacyjnych. W realizacji każdej edycji festiwalu uczestniczy ponad 300 chełmnian: wolontariuszy, artystów i animatorów, przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń. Wiodącej w tegorocznej edycji fantazji nie brakuje m.in. w otwartych podwórkach starego miasta i nocnej paradzie. W programie znajdziemy też wiele odwołań do Roku Kopernikańskiego m.in. w instalacji NIEBO KOPERNIKA nad głównym deptakiem miasta, czy pokazie PLANETY KOPERNIKA. W programie koncerty, spektakle, spotkania, wystawy, strefy twórcze dla dzieci, strefa muzyki elektronicznej oraz odsłonięcie muralu i wiele innych. Wśród tegorocznych gości i artystów m.in. Elżbieta Dzikowska, Marek Niedźwiecki, Ketil Bjørnstad czy Antagon TheaterAKTion ze spektaklem ASHES. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem głównym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mecenasem Festiwalu jest Miasto Chełmno. Program: TUTAJ

