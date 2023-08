Klimat plus widoki! Sportowa impreza „na piątkę" w bydgoskim ogrodzie botanicznym [wideo, zdjęcia]

2023-08-12, 17:00 Tatiana Adonis/Redakcja

W Bydgoszczy odbył się finał „Botanicznej Piątki"/fot. Tatiana Adonis

Prawie 200 zawodników na starcie - biegali, spacerowali i maszerowali z kijkami. W Bydgoszczy odbył się finał „Botanicznej Piątki", imprezy sportowej, której celem było zachęcenie mieszkańców do aktywnego spędzania czasu. Zawody odbyły się w Ogrodzie Botanicznym w Myślęcinku. Uczestnicy rywalizowali na dystansie 5 kilometrów.

- Uwielbiamy, jak się coś dzieje. Po drugie, jesteśmy wśród ludzi. Mamy uśmiech na twarzy i energię przez cały dzień. Po co siedzieć w domu? Jak jest okazja, to korzystamy. Pięknie się czuję. Gdy człowiek po biegu wróci do domu, to ma siłę dosłownie końską. Jestem zdziwiona, gdyż ostatnio biegłam i miałam gorszy czas, niż teraz podczas marszu z kijkami, więc te kijki są jednak motywujące...Jest pięknie, nie jest duszno. Inaczej niż w mieście, gdy się biegnie uliczkami - mówili uczestnicy wydarzenia.

- Założeniem projektu, który powstał już w 2016 roku w Poznaniu było to, żeby pokazać ludziom, że jest coś takiego, jak ogród botaniczny, i że może tam spędzać aktywnie czas - mówi Marcin Stachowiak, z Bydgoskiej Piątki. Dodaje, że Bydgoszcz to ostatni punkt letniego cyklu.



W sumie od połowy lipca w ramach letniego cyklu odbyło się 10 edycji zawodów. Oprócz Bydgoszczy „Botaniczna Piątka" zawitała także m.in. do Kielc, Gdyni i Łodzi. W październiku organizatorzy zapraszają na jesienny cykl biegowy.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.