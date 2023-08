Mieszkańcy boją się o kamienice. Roboty na alejach Mickiewicza mają powodować drgania w budynkach

2023-08-11, 20:18 Katarzyna Bogucka/Redakcja

Mieszkańcy przy alejach Mickiewicza skarżą się na drgania, powodowane przez budowę zbiorników retencyjnych/fot: bydgoszcz.pl

Ziemia drży w czasie budowy bydgoskich zbiorników retencyjnych, a w mieszkaniach ruszają się meble i zastawa stołowa. Mury także zaczynają pracować. Lokatorzy z alei Mickiewicza obawiają się, że ponad stuletnie budynki nie wytrzymają tak silnych wstrząsów.

– Na alejach Mickiewicza prowadzone są prace w pasie drogowym, pomiędzy ulicami 20 Stycznia i Paderewskiego. W ziemię wbijane są metalowe elementy o znacznych rozmiarach, co powoduje silne drgania w otaczających miejsce robót kamienicach. W mieszkaniu drżą ściany, meble i szyby w oknach. Na ścianach pojawiły się już pierwsze pęknięcia, jako mieszkańcy boimy się, że nasze zabytkowe, ponad stuletnie kamienice zostaną uszkodzone bezpowrotnie – powiedział jeden z mieszkańców.



– Mamy świadomość tych wszystkich niedogodności, związanych z inwestycją. Wykonawca oczywiście wykonał inwentaryzację stanu technicznego przyległych do terenu budowy budynków, ale również w trakcie prowadzenia samych prac związanych ze wbijaniem tych grodzic salowych, czyli tych ścianek szczelnych, wykonawca prowadzi monitoring występujących drgań. On wykazał, że te drgania nie są wielkie, a wręcz znikome i nie prowadzą do negatywnego wpływu na okoliczne kamienice. Możemy zapewnić, że sprawa jest pod naszą kontrolą – wyjaśniała Mirosława Chabowska z działu Public Relations bydgoskich wodociągów.



Przypomnijmy, o ochronę budynków w czasie budowy zbiorników retencyjnych upomnieli się także mieszkańcy Kapuścisk z ulicy Śliwińskiego. Wtedy zdecydowano o zmianie technologii prac. W przypadku alei Mickiewicza, jak zapewnia MWiK, nie będzie to konieczne.