Oddawanie krwi nigdy nie było tak przyjemne i wygodne. Nowa siedziba oddziału w Inowrocławiu

2023-08-11, 19:39 Marcin Glapiak/Redakcja

Terenowy Oddział Krwiodawstwa w Inowrocławiu ma teraz większą siedzibę. Komfort również się podniósł/fot: Marcin Glapiak

Terenowy Oddział Krwiodawstwa w Inowrocławiu ma swoją nową siedzibę. Od piątku krwiodawcy oddają krew w nowo wybudowanym obiekcie tuż za szpitalem przy ul. Miechowickiej 3.

– Warunki bardzo komfortowe, także wszystko na plus – powiedział jeden z mężczyzn. – Fantastycznie, można powiedzieć, tym bardziej przyjemnie się oddaje krew. Tutaj na pewno jest więcej przestrzeni, wszystko nowe i wygodniejsze – dodał kolejny krwiodawca.



Pozostali zaznaczają, że personel punktu został ten sam, co w starej siedzibie. Ich zdaniem jest to najważniejsze.



– Zmiana jest ogromna. Mam nadzieję, że pozytywna. Zdecydowanie większy lokal, więcej foteli do pobierania, nowocześniejszy sprzęt dla dawców. Jest duża rejestracja, duża wypoczywalnia i dużo miejsc siedzących, więc na pewno zdecydowanie większy komfort – podkreśliła Aniela Zabłocka, kierownik inowrocławskiego oddziału krwiodawstwa.



Budowa inowrocławskiego oddziału krwiodawstwa kosztowała siedem milionów złotych. Pieniądze na inwestycje pochodziły ze środków Regionalnego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy.



Dotychczas w Inowrocławiu krew można było oddać w pomieszczeniach znajdujących się w budynku inowrocławskiego szpitala. W nowym oddziale krwiodawcy będą mogli podzielić swoim darem w dni powszednie, z wyjątkiem środy.