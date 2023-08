Upamiętniają misję wywiadowczą na poligonie rakiet V2. W Wierzchucinie powstaje mural [zdjęcia, wideo]

2023-08-11, 16:29 Tomasz Kaźmierski/Redakcja

Oficjalne odsłonięcie muralu w Wierzchucinie odbędzie się we wrześniu/fot: Tomasz Kaźmierski

Już widać szczegóły, ale by zobaczyć całość, trzeba jeszcze poczekać. Na bloku w Wierzchucinie w gminie Cekcyn powstaje mural. Co ma przedstawiać?

– Mural upamiętniający to, co tutaj było – rakiety V2 – powiedział jeden z mieszkańców Wierzchucina. Przypomnijmy, w tych okolicach funkcjonował niemiecki poligon rakietowy z czasów II wojny światowej. Nadali mu kryptonim „Heidekraut”, czyli „Wrzos” i działał od czerwca 1944 do stycznia 1945 roku.



– Wiedziałam, ale już wyleciało mi z głowy, jak to się nazywało – podkreśliła kobieta, której spodobał się tworzony mural. – Pięknie to wygląda, zawsze coś innego, nie jest tak ponuro.



– W tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej na wymalowanie muralu na wschodniej ścianie budynku w Wierzchucinie. Upamiętni 80-lecie powstania oddziału AK „Jedliny 102”, które działa na terenie Borów Tucholskich od 1943 do 1944 roku. Prowadził m.in. działalność wywiadowczą na istniejącym od czerwca 1944 do stycznia 1945 roku poligonie rakietowym „Heidekraut”, czyli „Wrzos” – zaznaczył Bartosz Puchowski, prezes Stowarzyszenia na rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w gminie Cekcyn „Światło”.



Choć prace jeszcze trwają, można już zobaczyć kilka elementów. – Widzę tutaj rakiety V2, jakiś wóz i ludzi. Myślę, że będzie to bardzo ładnie wyglądało. Poczekamy, aż zdejmą to rusztowanie – opisał jeden z chłopców.



Oficjalne odsłonięcie muralu 22 września, ale podziwiać go będzie można już 19 sierpnia, wtedy w Wierzchucinie odbędzie się inscenizacja historyczna nawiązująca do historii poligonu rakiet V2.