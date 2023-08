Ambasador USA gościem PR PiK. „Prezydent Biden kazał mi podziękować Polakom” [wideo, zdjęcia]

2023-08-11, 13:49 Michał Jędryka, Marta Kocoń/Redakcja

Mark Brzeziński wita się z prezes PR PiK Jolantą Kuligowską-Roszak/fot. jw

Mark Brzeziński z wizytą w regionie – w czwartek odwiedził Toruń, a w piątek był gościem Polskiego Radia PiK w studiu w Bydgoszczy.

Ambasadora USA przywitała prezes Polskiego Radia PiK, Jolanta Kuligowska-Roszak. - Dziękuję za zaproszenie. To dla mnie ogromny zaszczyt, tym bardziej, że moja siostra jest dziennikarką telewizyjną – mówił Mark Brzezinski.



Ambasador USA zwiedził naszą rozgłośnię, a w studiu rozmawiał o relacjach polsko-amerykańskich. - Prezydent USA Joe Biden, którego jestem osobistym wysłannikiem w Polsce, poprosił mnie, żebym przekazał Polakom trzykrotne „dziękuję" - za to, co robią w tym trudnym okresie - mówił. - Prezydent USA powiedział też wszystkim ambasadorom na całym świecie, że bardzo ważne jest, żebyśmy wyszli ze swoich czterech ścian gabinetów w ambasadach, żebyśmy wyjechali ze stolicy, pojechali w teren i spotkali się z ludźmi – mówił. - Dlatego właśnie postanowiłem pojechać do Torunia i Bydgoszczy, żeby spotkać się z mieszkańcami tego regionu. To dla mnie doskonała okazja, by nawiązać kontakt i wysłuchać tego, co ludzie mówią, także zobaczyć, jak przebiega w praktyce nasza współpraca polsko-amerykańska.



Fragment wywiadu z ambasadorem USA będzie można usłyszeć w piątkowym „Popołudniu z nami” po godz. 15.00, a cała „Rozmowa dnia” zostanie wyemitowana w poniedziałek (14 sierpnia), po Wiadomościach o godzinie 9.00.

Mówi ambasador Mark Brzezinski