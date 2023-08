Minister Sójka: Zapraszam wszystkich do współpracy, cel jest jeden: dobro pacjentów

Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołał 10 sierpnia 2023 r. Katarzynę Sójkę w skład Rady Ministrów na urząd Ministra Zdrowia/fot. Jacek Szymczuk/KPRP

– Dziękuję za powierzenie misji; zapraszam wszystkich do współpracy; cel jest jeden: dobro pacjenta – przekazała w czwartek nowa minister zdrowia Katarzyna Sójka.

„Dziękuję za powierzenie tej misji. Jest to wyraz ogromnego zaufania, za które dziękuję Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Panu Premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu" – napisała na Twitterze minister Sójka. „Od pierwszego dnia w Ministerstwie Zdrowia przystępujemy do ciężkiej pracy, bo najważniejsze jest dobro pacjentów" – zaznaczyła.



Zapowiedziała, że to z pacjentami, jako pierwszymi, MZ będzie rozmawiać o ich oczekiwaniach, potrzebach i codziennych zmaganiach z systemem. „Już teraz zapraszam do dialogu i współpracy przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, zarządzających ochroną zdrowia i wszystkie środowiska medyczne" – zaznaczyła szefowa MZ.



Cel wszystkich, jak podkreśliła, jest jeden - to dobro pacjentów.



Prezydent podczas czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim podkreślił, że Katarzyna Sójka jest cenionym i lubianym przez pacjentów lekarzem. – Wie, co to znaczy praca zwykłego lekarza w szpitalu powiatowym w terenie, wie, z jakimi problemami ludzie przychodzą i wie, jakie są problemy zwykłej poradni. Jak ocenił, to ma fundamentalne znaczenie dla rozwiązywania tych problemów, które są najważniejsze. Najważniejsza – jak podkreślił – jest ochrona zdrowia pacjenta.



Wśród wyzwań stojących przez nową minister zdrowia wymienił m.in. obniżanie śmiertelności w naszym społeczeństwie, by ludzie dłużej żyli i byli zdrowia, a także – ochrona dzieci i młodzieży.



– To także kwestia odpowiedzialnej gospodarki lekowej – kontynuował prezydent, zwracając uwagę, że są różne próby wpływania na rynek, wpływania na funkcjonowanie ministerstwa, wpływania także na funkcjonowanie naszego systemu prawnego w Polsce.

– Bardzo wielu lobbystów i różne próby także docierania do osób piastujących najwyższe stanowiska państwowe. Trzeba się przed tym skutecznie chronić – wskazywał prezydent Duda.



Zaznaczył, że przez ostatnie lata było to z dużą pieczołowitością realizowane przez ministra Adama Niedzielskiego. – Trzeba to spokojnie kontynuować choć wiadomo, że minister narażony jest na bardzo wiele ataków, bo to są bardzo zamożne środowiska, które nie szczędzą pieniędzy, aby także prowadzić wojnę medialną z tymi, którzy próbują ograniczać ich wpływy – powiedział Duda. Jak zaznaczył, nie ma wątpliwości, że pani minister, jako zwykły lekarz, znakomicie te sprawy zna i rozumie, że jako lekarz rodzinny będzie na rodzinę w szczególnym stopniu wyczulona, a zwłaszcza na dzieci.



– Cieszę się, że ta teka ministra zdrowia spoczęła dziś w rękach osoby, która jest pełna wigoru, energii, osoby z kilkunastoletnim doświadczeniem lekarza, ale jednocześnie osoby cały czas młodej – podkreślił prezydent. Jak zauważył, nowa minister ma również doświadczenie polityczne zdobyte w pracy parlamentarnej, w komisjach, rozumie także wyzwania nowoczesnego systemu ochrony zdrowia i tego, czego on potrzebuje z punktu widzenia obywatela.



– Cieszę się z tej nominacji, gratuluję pani minister i wierzę, że podoła pani minister tym wszystkim obowiązkom. Tego z całego serca życzę – podsumował prezydent Duda.