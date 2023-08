Po kontroli Straży Granicznej w Bydgoszczy i Włocławku cudzoziemcy wracają do domu

2023-08-10, 20:30 Redakcja

Kontrola dokumentów paszportowych/fot. nadwislanski.strazgraniczna.pl

Chodzi o siedmiu Turków zatrzymanych na Kujawach i Pomorzu przez SG na początku sierpnia i o dwóch obywateli Azerbejdżanu i jednego mieszkańca Indonezji, których pogranicznicy skontrolowali 7 sierpnia. Przybysze nie mieli zgody na pobyt, podawali sprzeczne informacje o celu wizyty, a część z nich nie miała żadnych środków do życia.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, po kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski zatrzymali trzech mężczyzn. Wszyscy przebywali na terytorium RP nielegalnie. Zatrzymani to dwóch obywateli Azerbejdżanu i jeden obywatel Indonezji. Wobec całej trójki Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął postępowania administracyjne w sprawie o zobowiązanie do powrotu. Mężczyźni otrzymali już decyzje o zobowiązaniu do powrotu z terminem 30 dni. W decyzjach orzeczono także trzyletni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru strefy Schengen.



Z kolei na początku sierpnia bydgoscy funkcjonariusze Straży Granicznej skontrolowali cudzoziemców na terenie Delegatury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we Włocławku. Efektem kontroli było ujawnienie i zatrzymanie siedmiu obywateli Turcji w wieku od 19 do 46 lat, którzy złamali przepisy pobytowe obowiązujące na terytorium Polski. U większości z nich cel i warunki pobytu w naszym kraju nie były zgodne z deklarowanymi podczas przekraczania granicy, dwóch z nich nie posiadało wiz ani innych dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce, a niektórzy nie mieli żadnych środków finansowych wymaganych do pokrycia swojego pobytu na terytorium RP, ani nie potrafili wskazać wiarygodnych źródeł ich uzyskania.



Wobec dwóch Turków czynności zakończyły się wydaniem decyzji zobowiązujących do powrotu z orzeczeniem rocznego zakazu ponownego wjazdu na terytorium naszego kraju i innych państw obszaru Schengen. Pozostała piątka czeka na zakończenie postępowania. Prawdopodobnie mężczyźni ci podzielą los dwóch poprzednich Turków i będą musieli opuścić Polskę we wskazanym w decyzji terminie.