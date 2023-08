2023-08-10, 21:38 Michał Zaręba/Redakcja

Prezydent Torunia potwierdza: miasto szuka sposobu na dofinansowanie zabiegów in vitro. Zdjęcie ilustracyjne/fot. PAP/A. Grygiel

Toruń przygotuje własny program in vitro – potwierdził prezydent Michał Zaleski. W pierwszej kolejności miasto chce sięgnąć po fundusze unijnie, które rozdziela samorząd województwa – zapowiedział prezydent Torunia.

– To ciekawe rozwiązanie, które moglibyśmy zastosować w Toruniu, a zapewne inne miasta poszłyby naszym śladem, aby w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza znaleźć finansowanie dla takiego działania profilaktyczno - zdrowotnego, a więc sprzyjającego poprawie zdrowia, czy potencjału. W efekcie, poprzez poprawę kondycji zdrowotnej par, które decydują się na dziecko, mogłyby to doprowadzić do zwiększenia dzietności – mówi Michał Zaleski, prezydent Torunia.



Przypomnijmy, na lipcowej sesji rady miasta o przygotowanie programu in vitro do prezydenta zwrócili się radni Aktywni dla Torunia. Projekt rezolucji większością głosów został jednak zdjęty z porządku obrad. Teraz temat powrócił.



