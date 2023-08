Aż jedna czwarta kujawsko-pomorskich szkół musi sobie radzić bez psychologa! [wideo]

– W małych szkołach tego psychologa prawie nie ma – mówiła na spotkaniu w Bydgoszczy Anna Niewiadomska, współautorka badań. Dodała, że w Bydgoszczy sytuacja i tak nie jest tragiczna w skali kraju. – Ale wyniki wcale nie są zadowalające. Około jedna czwarta szkół pozostaje bez psychologów. W województwie kujawsko-pomorskim jest to czternaście gmin, w których nie ma żadnego psychologa oraz są to dwa powiaty bez psychologów w szkołach średnich. – Nie wiem, czy tak jest – odpowiada Marek Gralik. Kujawsko-pomorski Kurator Oświaty przyznaje jednak że... – Im mniejsza gmina, im mniej szkół, tym więcej problemów ze znalezieniem psychologa. – Rozwiązaniem tego problemu jest oczywiście zwiększenie liczby psychologów, i, oczywiście, zachęta finansowa – mówi Gralik. Przypomniał też, że to Ministerstwo Edukacji i Nauki dostrzegło potrzebę pojawienia się psychologów w szkołach i wprowadziło standardy zatrudnienia ich w placówkach oświatowych. Fundacja GrowSPACE o psychologów w szkołach zapytała samorządy. W całej Polsce odpowiedzi udzieliło 91 proc. gmin, powiatów oraz miast. Z kolei z danych Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wynika, że w regionie brakuje 140 psychologów. Więcej w relacji Tatiany Adonis.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.