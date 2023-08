Minister Sasin: Polska Grupa Zbrojeniowa bierze na siebie ciężar utylizacji odpadów z Nitro-Chemu

W 2019 roku Nitro - Chem dostał certyfikat na produkcję bomb lotniczych Mk-82./fot. Elżbieta Rupniewska/archiwum

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) weźmie na siebie ponownie ciężar utylizacji odpadów Nitro-Chemu - poinformował w czwartek minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że ma zapewnienie PGZ, że doprowadzi do możliwie szybkiej ich utylizacji.

Pod koniec lipca TVN 24 i Radio Zet podały, że w miejscowości Rojków, około 30 km na wschód od centrum Warszawy, na terenie zakładu zajmującego się recyklingiem rozpuszczalników porzucono setki ton niebezpiecznych odpadów, „między innymi z produkcji trotylu, czym w Polsce zajmuje się wyłącznie państwowa spółka Nitro-Chem".



Minister aktywów państwowych Jacek Sasin w czwartek podczas konferencji prasowej odniósł się do tej sprawy.



– Nie możemy abstrahować od społecznego wymiaru tej sprawy, niepokoju społecznego, bezpieczeństwa Polaków. Bezpieczeństwo Polaków jest (...) dla naszego rządu najważniejsze, dlatego oprócz tej strony prawnej, tych postępowań prawnych, które są prowadzone, uznaliśmy wspólnie z zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że PGZ weźmie na siebie ponownie, można powiedzieć, ciężar utylizacji tych odpadów tak żeby zapewnić bezpieczeństwo Polakom – powiedział Sasin.



Dodał, że ma zapewnienie, iż Nitro-Chem doprowadzi do możliwie szybkiej (...), również ze względu na prowadzone postępowanie przez prokuraturę utylizacji odpadów, które powstały w tym zakładzie.



Sasin zaznaczył, że inną kwestią jest dochodzenie wobec, tych, który w tej sprawie są sprawcami, którzy w tej sprawie przekroczyli prawo, nie dopełnili obowiązków.



– Nitro-Chem został oszukany, co jest oczywiste, bo zawarł w dobrej wierze umowy z firmą na utylizacje odpadów, która to firma nie wykonała tego, do czego się zobowiązała i za co otrzymała zapłatę. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie. Tutaj Nitro-Chem w tym postepowaniu traktowany jest, jako strona poszkodowana – zwrócił uwagę Sasin.



Portal Onet.pl od wielu tygodni opisuje sprawę wywozu na nielegalne składowiska toksycznych odpadów ze spółki zbrojeniowej Nitro-Chem z Bydgoszczy. W środę na portalu ukazał się kolejny artykuł, w którym czytamy, że „już w połowie 2020 r. Nitro-Chem wiedziała, że wywożone z niej niebezpieczne odpady lądowały nie tylko na dzikich składowiskach, ale też w wodzie i ziemi".



„Proceder może dotyczyć około 1 tys. ton odpadów, choć spółka pozbawiła się kontroli nad znacznie większą ilością szkodliwych materiałów. Nawet atestowane laboratoria nie wykrywają w wodzie związków z Nitro-Chemu, które mogą powodować raka, zmiany genetyczne lub wady płodu" - napisał Onet.



W oświadczeniu opublikowanym 9 sierpnia br. PGZ podkreśliła, że to spółka Nitro-Chem, podczas okresowej weryfikacji prawidłowości wykonania zobowiązań spoczywających na kontrahencie zewnętrznym wynikających z umowy, przyczyniła się do ujawnienia nielegalnego procederu, o którym niezwłocznie poinformowała właściwe organy ścigania.



„Wspólnie z Ministerstwem Aktywów Państwowych zarówno spółka, jak i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. podjęła działania prewencyjne, by ostrzec inne spółki skarbu państwa przed potencjalnym ryzykiem związanym z przekazywaniem odpadów do utylizacji podmiotom trzecim" - wskazano w oświadczeniu.



Jak zaznaczono, „od momentu pojawienia się wątpliwości o możliwości popełnienia przestępstwa przez nieuczciwego kontrahenta, pracownicy spółki Nitro-Chem aktywnie zaangażowali się w ukrócenie procederu nielegalnych składowisk, ściśle współpracując z właściwymi podmiotami".



Doprowadziło to ostatecznie - jak czytamy - do ustalenia miejsc nielegalnego składowania odpadów pochodzących od wielu producentów z różnych branż przemysłowych, w tym spożywczych i chemicznych oraz zidentyfikowania podmiotów i osób zaangażowanych w nielegalny proceder.



„W prowadzonych przez prokuraturę sprawach spółka ma status poszkodowanej, dlatego obecnie jedynym organem właściwym do udzielania szczegółowych informacji o toczących się sprawach i poczynionych ustaleniach są właściwe prokuratury" - podkreślono wówczas w oświadczeniu.