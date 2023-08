Na osiedle Jar wracają tramwaje. Toruń zaprasza na wielką komunikacyjną imprezę

2023-08-10, 16:52 Michał Zaręba/Redakcja

25 sierpnia odbędzie się uroczyste otwarcie linii tramwajowej do osiedla Jar w Toruniu. W tym dniu nie zabraknie atrakcji dla mieszkańców - zapowiada MZK Toruń.

Informacje na temat tego wydarzenia, ale także spraw związanych z otoczeniem nowej linii tramwajowej przekazali na konferencji prasowej Jarosław Więckowski, dyrektor ds Projektów Infrastrukturalnych w Miejskim Zakładzie Komunikacji i prezes MZK Zbigniew Wyszogrodzki.



– 1 września tego roku będzie naprawdę historyczną datą dla komunikacji miejskiej w naszym mieście, bo po kilkudziesięciu latach, tego dnia na północ z Torunia wraca tramwaj, wraca połączenie, które, jak pamiętają niektórzy z państwa, na północy Torunia przebiegało kilkadziesiąt lat temu i dobrze służyło – mówi prezes MZK Zbigniew Wyszogrodzki. – Potem zostały zlikwidowane, teraz my je odtwarzamy w zmienionej, rozbudowanej formie. 25 sierpnia zaplanowaliśmy uroczystość otwarcia nowej linii tramwajowej. Nadaliśmy mu hasło „Załaduj się dobrą energią". Skąd to hasło się wzięło? Odnosi się do ekologii, do zeroemisyjności, do przemieszczania się wygodnym, bezpiecznym, szybkim, środkiem transportu, jakim tramwaj niewątpliwie jest.



Jarosław Więckowski, dyrektor ds Projektów Infrastrukturalnych w Miejskim Zakładzie Komunikacji zwraca uwagę na zieleń. – Jeśli chodzi o drzewa i krzewy, to 847 drzew zostało posadzonych. Zaraz padnie pewnie pytanie, ile zostało wyciętych, bądź przesadzonych: 98. Chociażby na ul. Chełmińskiej miały być według projektanta wycięte wszystkie drzewa, które rosną wzdłuż tej drogi. Jak widać, zostało usuniętych tylko 16. Posadzono 36 tysięcy krzewów wzdłuż całej linii (...).



Uroczyste otwarcie nowej linii tramwajowej nastąpi 25 sierpnia, o godz. 15:30 na al. Solidarności. Stamtąd parada tramwajów powiezie wszystkich chętnych na festyn BiT-City przy Przedszkolu Miejskim nr 18 przy ul. Grasera 3. W programie m.in. konkursy dla małych i dużych, stoiska z animacjami i atrakcjami, malowanie buziek, wspólna nauka energetycznych tańców, zumba, prezentacja sprzętu MZK, Straży Miejskiej, policji, straży pożarnej, bicie pamiątkowych okolicznościowych monet i koncert zespołu Żuki.



Na festynie staną także stoiska informacyjne Urzędu Miasta Torunia, gdzie będzie można porozmawiać o ważnych miejskich sprawach. Na chętnych będą czekali przedstawiciele Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Środowiska i Ekologii, Miejskiego Zarządu Dróg, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Toruńskiego Centrum Usług Społecznych i Rady Seniorów. Ciekawych wydarzeń nie zabraknie także przed i po 25 sierpnia. Podczas Bella Skyway Festival na Szosie Chełmińskiej (pomiędzy pl. NOT a tzw. „Małą Grudziądzką”) stanie rozświetlony tramwaj marki Konstal, czyli prawdziwa gratka dla miłośników komunikacji miejskiej.



Po uroczystym otwarciu linii chętni będą mogli się za darmo przejechać nową trasą od al. Solidarności do pętli przy ul. Heweliusza i z powrotem. 26-27 sierpnia (sobota - niedziela) bezpłatne kursy tramwaju turystycznego oraz Swinga: w godz. 10:00 - 15:00 kursy co 35 minut, w godz. 15:00 - 20:00 kursy co 20 minut



28 - 31 sierpnia (poniedziałek – czwartek) bezpłatne kursy tramwaju turystycznego oraz Swinga: w godz. 10:00 - 15:00 kursy co 1 h 10 minut (turystyczny), w godz. 15:00 - 20:00 kursy co 35 minut (turystyczny + Swing).



