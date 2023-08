Chcą walczyć o „bliższe ludziom” prawa podatkowe. Konfederacja prezentuje kandydatów

2023-08-10, 14:12 Jolanta Fischer/Redakcja

Działacze Konfederacji ogłosili też, że w najbliższych dniach na ulicach Bydgoszczy będą zbierać podpisy pod swoimi listami/fot. Jolanta Fischer

Godność człowieka i niskie podatki – na to chcieliby kłaść nacisk w Senacie przedstawiciele Konfederacji. W czwartek (10 sierpnia) w Bydgoszczy ugrupowanie przedstawiło dwóch swoich kandydatów z naszego regionu.

Pierwszym z nich jest Krystyna Jarocka, inżynier elektronik. – Chciałabym, byśmy przypomnieli sobie o swojej godności i nie pozwolili na niektóre rzeczy, jakie miały miejsce na przykład w czasie lockdownu – podkreśliła. – Godność człowieka to jest określenie, które występuje w naszej Konstytucji dlatego, że jest podstawą wartości nas jako ludzi, jest źródłem prawa w Polsce. Człowiek według religii katolickiej, na której opiera się nasza cywilizacja, jest dzieckiem Bożym, i chciałabym, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jaką to daje godność. Nawet jeśli ktoś nie jest wierzący, może się nad tym zastanowić – mówiła.



Drugi kandydat Konfederacji do Senatu, ekonomista z Inowrocławia, Jarosław Latawiec, deklaruje walkę o „bliższe ludziom” prawa podatkowe. – Chcę przede wszystkim wpłynąć na to, żeby legislacja się zmieniła, żeby nie było ciągłego podnoszenia i komplikowania przepisów podatkowych – mówił. – Chcę zając się również tym, żeby urzędnicy byli dla ludzi, a nie my dla urzędników – że przychodzimy do urzędu i musimy spełniać jakieś życzenia wyjęte prosto z filmów Barei. Zmiany podatkowe i uzyskanie pewnych pozwoleń powoduje to, że przedsiębiorca zamyka swoją działalność albo nie otwiera innej – stwierdził.



Działacze Konfederacji ogłosili też, że w najbliższych dniach na ulicach Bydgoszczy będą zbierać podpisy pod swoimi listami. Ugrupowanie poszukuje również chętnych do komisji wyborczych.



Więcej w relacji Jolanty Fischer.