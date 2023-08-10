Нова залізнична станція, забруднення ґрунту, сплав Віслою на байдарках

2023-08-10, 12:52  Paweł Podkopaiev/Redakcja
У Влоцлавку введено в експлуатацію нову залізничну станцію пов

У Влоцлавку введено в експлуатацію нову залізничну станцію пов'язану із міським центром пересадок/фото: Tytus Zmijewski, PAP

Залізнична станція у Влоцлавку пов'язана із пересадками, унеможливлення подальшої будови кампусу Академії, 264 км на байдарках через Варшаву, Плоцьк і Влоцлавек

У Влоцлавку введено в експлуатацію нову залізничну станцію пов'язану із міським центром пересадок. Прямо з потяга можна пересісти на рейсовий автобус або громадський транспорт. Будівництво коштувало понад 40 мільйонів злотих. Сучасна будівля стоїть на місці знесеного залізничного вокзалу 1970-х. Точно на тому ж місці побудована вже третя станція. Першим був царський вокзал, збудований у складі залізниці Варшава-Бидгощ.

Забруднення ґрунту в центрі Бидгощі унеможливлює початок будівництва під’їзних доріг до кампусу Музичної академії. Щойно місто скасувало тендер, на якому обирали підрядника. Необхідно буде провести рекультивацію або привести землю до стану, передбаченого законом.

Учасники сплаву під гаслом «ДбайМи о H2O» подолають 264 км на байдарках та рафті «Коперник». 5-денна подорож річкою Вісла стартує сьогодні з Отвоцька. По дорозі завітають до Варшави, Плоцька і Влоцлавка. Ініціатором заходу є мерія Вонбжежьно. Організатори хочуть привернути увагу до охорони вод і підписати з цього приводу декларації з органами місцевого самоврядування.

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