Autobusy pod lupą. ITD uzbroiło się w latarki i sprawdza pojazdy w Bydgoszczy [zdjęcia, wideo]

2023-08-10, 15:37 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Inspektorzy Transportu Drogowego kontrolują autobusy w pobliżu pętli na bydgoskim Błoniu/fot. Elżbieta Rupniewska

Inspekcja Transportu Drogowego wzięła pod lupę autobusy komunikacji miejskiej. W środę w Toruniu sprawdzono 20 pojazdów i wszystkie były sprawne na piątkę. Z kolei w czwartek przeprowadzane są kontrole w Bydgoszczy.

Do późnych godzin popołudniowych kierowcy miejskich autobusów mogą się spodziewać kontroli. Mobilna linia diagnostyczna stanęła w pobliżu pętli autobusowej na ulicy Szubińskiej.



Kierowcy nie kryją, że podczas badania temperatura minimalnie się podnosi. Można przypuszczać, że prawdopodobnie nie jest to wina klimatyzacji. – Każda kontrola jest lekko przejmująca. Podejrzewam, że wóz jest sprawny. Nie zauważyłem żadnych złych rzeczy – mówi jeden z kierowców.



– Przy pomocy nowej, drugiej mobilnej linii diagnostycznej, kontrolujemy autobusy pod kątem stanu technicznego – tłumaczy Krzysztof Nowak, naczelnik Wydziału Inspekcji ITD w Bydgoszczy. – Pod lupę bierzemy główne układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo: układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenia, opony i ewentualnie zagadnienia związane ze środowiskiem. Do nich należą wycieki płynów eksploatacyjnych – wskazuje.



– Poza kontrolą stanu technicznego kontrolujemy przewoźnika, czyli całą dokumentację wymaganą podczas kontroli: licencję lub zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych, ale również kierowcy są badania na trzeźwość – dodaje.



ITD sprawdza również, czy żaden z pojazdów nie jest wycofywany z ruchu w obawie przed kontrolą. Takie działania prowadzone są regularnie co 2 – 3 miesiące.