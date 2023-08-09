Новий Центр допомоги бездомним, скаути в безпеці, фестиваль Bella Skyway

2023-08-09, 11:30 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Фестиваль Bella Skyway знову в центрі Торуня. Чотирнадцятий Фестиваль світла в Торуні відбудеться 15-19 серпня цього року/fot. Archiwum

Один центр допомоги бездомним замість кількох притулків, тропічний шторм не несе загрози для скаутів у Південній Кореї, фестиваль світла знову в Торуні.

У Бидгощі збудують новий Центр допомоги бездомним, оголошено тендер на його

будівництво. Приблизно за 20 мільйонів злотих в одному місці буде збудовано комплекс із 4 будівель: притулок на 80 чоловіків, притулок на 60 жінок, гуртожиток на 80 осіб та адмінбудівлю з кухнею. Зараз притулки розташовані в різних частинах міста.



Куявсько-поморським скаутам, які беруть участь у 25-му Всесвітньому скаутському Джемборі в Південній Кореї, нічого не загрожує. Як і десятки тисяч учасників зустрічі, їх евакуювали з приморського табору, де вони жили, до гуртожитків поблизу Сеула. Причина евакуації - наближення тропічного шторму.



Фестиваль Bella Skyway знову в центрі Торуня. Чотирнадцятий Фестиваль світла в Торуні відбудеться 15-19 серпня цього року. Протягом п’яти літніх вечорів дивовижне сяйво світлових інсталяцій оживлятиме нічний пейзаж міста. Цьогорічний лейтмотив фестивалю «Мрійники із зеленої планети» стосується постаті Миколи Коперника з нагоди 550-річчя від дня його народження та екології нашої планети.