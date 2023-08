Wąbrzeźno znów wypływa na szerokie wody, by się bawić, wiosłować i promować! [wideo]

2023-08-09, 13:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

264 km kajakami i tratwą „Kopernik" przepłyną uczestnicy spływu pod hasłem: „DbajMy o H2O". Sześciodniowa wyprawa nurtem Wisły rozpocznie się 10 sierpnia w Otwocku, a na jej trasie znajdzie się dziewięć samorządów, m.in. Warszawa, Płock oraz Włocławek. Inicjatorem wydarzenia jest burmistrz Wąbrzeźna Tomasz Zygnarowski.

Wyprawa wyruszy z samego rana z Otwocka. To już druga tego typu inicjatywa wąbrzeskiego magistratu. Poprzedni spływ odbył się dwa lata temu z Wąbrzeźna do Bałtyku. Cel podróży jest jednak podobny, jak wyjaśnia burmistrz Wąbrzeźna, Tomasz Zygnerowski.



– Chodzi o podpisywanie z kolejnymi samorządami deklaracji dotyczącej ochrony wód i promocji działań samorządów na rzecz wody, jej właściwego zagospodarowania, retencji. Tym razem trasa jest nieco inna, bo płyniemy Wisłą z Otwocka do Torunia. W planach jest odwiedzenie w ciągu pięciu dni kilku samorządów, podpisanie wspomnianych deklaracji, czyli zarażenie pomysłem tym razem samorządów z okolicy centralnego odcinka Wisły.



Uczestnicy przepłynął dokładnie 264 km, ale, jak mówi burmistrz Wąbrzeźna, trasa jest łatwiejsza niż ostatnio.



– Dwa lata temu to była również Struga Wąbrzeska, czyli bardzo wąska rzeczka i później Drwęca, piękna, urokliwa, a w tym roku jest to sama Wisła, wychodzi około 30-40 km dziennie. Oczywiście pewną przeprawą będzie dla nas włocławska tama, gdzie trzeba będzie i kajaki, i sprzęt ręcznie przenieść. Mamy zaplanowane noclegi w namiotach, a wyprawa może liczyć na wsparcie z lądu, gdyż jedzie z nami samochód techniczny.



Tegoroczna wyprawa nurtem Wisły odwiedzi następujące miasta i miasteczka: Otwock, Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki, Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród, Płock, Dobrzyń nad Wisłą, Włocławek, Ciechocinek, Lubicz i Toruń. Zakończenie spływu 15 sierpnia podczas Festiwalu Wisły w Toruniu.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej, na stronie organizatorów TUTAJ i w materiale wideo: