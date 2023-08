Skażenie gruntu na budowie kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Przetarg do poprawki

2023-08-09, 12:15 Redakcja

Wizualizacja nowego kampusu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy./fot. nadesłane/wizualizacja/ Plus3Architekci

Unieważniono przetarg na budowę dróg w powstającym właśnie kampusie bydgoskiej Akademii Muzycznej. Okazało się, że grunt jest skażony metalami ciężkimi i węglowodorami i konieczne będzie jego oczyszczenie.

Jak zawiadamia ratuszowy biluletyn „Bydgoszcz Informuje", ZDMiKP unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa układu drogowego związana z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w systemie projektuj i buduj”.



W marcu 2023 ogłoszono przetarg na budowę dróg dojazdowych do kampusu AM. W momencie ogłoszenia przetargu zgromadzona dokumentacja (w tym opinia geotechniczna) wskazywały, że inwestycję będzie można realizować. Jednak w toku postępowania potencjalni wykonawcy zadawali pytania zamawiającemu o możliwe zanieczyszczenie tych gruntów (m.in. wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi – WWA i metalami ciężkimi). Chcieli się dowiedzieć, czy przygotowano projekt ewentualnej remediacji gleby. Firmy zainteresowane wzięciem udziału w postępowaniu domagały się również informacji czy „zamawiający dokona oczyszczenia/rekultywacji terenu z zalegających w gruntach odpadów komunalnych nieznanego pochodzenia, jednocześnie wykonawcy stwierdzili, że na etapie składania oferty nie są w stanie określić skali oraz kosztów wynikających z ewentualnej rekultywacji terenu”.



Mając to na uwadze, drogowcy przesunęli termin składania ofert w postępowaniu i zlecili wykonanie opinii o stanie środowiska gruntowego – ocenę zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Po analizie próbek ziemi wykonanej przez Pracownię Inżynieryjno-Geologiczną w Bydgoszczy okazało się, że zawartość metali ciężkich w próbkach jest powyżej wartości dopuszczalnej dla gruntów tej klasy, zawartość WWA w próbce również jest powyżej wartości dopuszczalnej dla tej klasy ziemi, co oznacza, że skala zmian w zamówieniu (zarówno pod względem technologicznym jak i finansowym) jest na tyle duża, że trzeba je uwzględnić w nowym postępowaniu.

„Planowany do wykonania układ drogowy (to uliczka prowadząca do kampusu od strony ulicy Gdańskiej oraz wjazd od strony ul. Kamiennej długości 0,5 kilometra – red.) ma zapewnić funkcjonalną i bezpieczną obsługę komunikacyjną nowej siedziby Akademii Muzycznej w Bydgoszczy oraz terenów przyległych. Budynek kampusu jest w trakcie budowy i konieczne jest zapewnienie mu dostępu do drogi publicznej poprzez przebudowę istniejącego układu drogowego. Inwestycja będąca przedmiotem unieważnionego postępowania będzie więc realizowana, tyle że z uwzględnieniem ujawnionych dodatkowych potrzeb, czynności i robót – czytamy w uzasadnieniu unieważnienia przetargu."



źr. bydgoszcz.pl/Bydgoszcz Informuje/Facebook