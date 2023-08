Maszt na toruńskich Wrzosach. Jest odpowiedź ratusza i operatora ws. protestu mieszkańców

2023-08-09, 10:49 Michał Zaręba/Redakcja

Operator chce zamontować stację bazową przy ul. Zbożowej 122. Protestujący mieszkańcy podkreślają, że nie chodzi im o „zastopowanie postępu”, a jedynie o zmianę lokalizacji planowanej inwestycji/fot. Michał Zaręba

Operator telefonii komórkowej chce umieścić stację bazową na kominie byłej piekarni przy ul. Zbożowej w Toruniu. Przeciwko temu protestują okoliczni mieszkańcy. Firma przekonuje jednak , że maszt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a wybrana lokalizacja „zapewnić najlepszą jakość usług na terenie osiedla Wrzosy”.

Spór ws. stacji bazowej trwa od kilku lat – mieszkańcy sądzili, że w nim wygrali, w związku z uchyleniem decyzji przez prezydenta miasta. Okazuje się jednak, że to nie koniec.



– Byliśmy przekonani, że sprawa jest zakończona. Tymczasem firma T-mobile oraz właściciel komina ponownie występują o to samo – czytamy w liście, jaki mieszkańcy skierowali do prezydenta Torunia Michała Zaleskiego. – 11 lipca 2023 r. została obwieszczona decyzja o inwestycji celu publicznego dotycząca budowy stacji bazowej we wspomnianym miejscu. Kolejnym krokiem będzie zapewne wystąpienie inwestora o zezwolenie na budowę. Po raz kolejny stanowczo przeciw temu protestujemy i żądamy definitywnego zamknięcia sprawy – piszą.



Urząd Miasta: nie ma nowego wniosku od inwestora

Co na to ratusz? – W Wydziale Architektury i Budownictwa toczyło się do tej pory kilka postępowań administracyjnych w sprawie budowy masztu stacji bazowej operatora sieci komórkowej przy ul. Zbożowej 122 w Toruniu – przekazuje Paula Gałązka z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta.



– W tym czasie rzeczywiście wpływały liczne skargi i protesty mieszkańców. Prezydent Miasta Torunia w maju 2017 r. spotkał się z przedstawicielami Rady Okręgu nr 10 – Wrzosy, a pełnomocnik inwestora udzielił odpowiedzi na pytanie Rady Okręgu nr 10 – Wrzosy na temat zasadności lokalizacji przedmiotowej stacji. 30 czerwca 2023 r. została wydana decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Inwestor wniósł odwołanie i póki co do dziś nie wpłynął nowy wniosek o pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Dodam, że budynek przy ul. Zbożowej 122 to własność prywatna – informuje urzędniczka.



Firma T-mobile potwierdza, że jest „jest na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę swojej infrastruktury telekomunikacyjnej”. – Mamy świadomość, że rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej może budzić emocje, a nawet niepokój mieszkańców. Niemniej zapewniamy, że zdrowie i bezpieczeństwo osób zamieszkujących w pobliżu naszych stacji to dla nas priorytet, a wszystkie nasze działania są przejrzyste i zgodne z prawem – odpowiada w imieniu spółki Jakub Chajdak.



Firma: stacje są bezpieczne dla zdrowia

– (…) Z raportu dotyczącego zmierzonych wartości pola elektromagnetycznego stacji bazowych, opublikowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na rok 2022 wynika, że „wartości pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej nie przekraczają 7 V/m, przy czym większość z nich oscyluje wokół 1 V/m. Tym samym, jest to wynik pozostający znacznie poniżej dopuszczalnego prawem natężenia” – pisze, zapewniając, że stacje bazowe nie stanowią zagrożenia dla zdrowia mieszańców.



Protestujący mieszkańcy podkreślają, że nie chodzi im o „zastopowanie postępu”, a jedynie o zmianę lokalizacji planowanej inwestycji. I na to firma ma jednak odpowiedź. – Wybraliśmy lokalizację przy ulicy Zbożowej 122, ponieważ pozwoli nam ona zapewnić najlepszą jakość usług na terenie osiedla Wrzosy. Inne stacje położne na terenie osiedla znajdują się w jego południowej części, co oznacza, że nie są w stanie dotrzeć z sygnałem o odpowiedniej jakości do wszystkich mieszkańców – wskazuje Chajdak.



- Plan zagospodarowania przestrzennego tego terenu nie pozwala na budowę wysokich konstrukcji, co dodatkowo ogranicza zasięg stacji bazowej. Co więcej, przy wszystkich naszych inwestycjach staramy się sięgać po rozwiązania, które jak najmniej ingerują w estetykę otoczenia – stąd też decyzja o lokalizacji stacji bazowej na kominie piekarni, gdzie można umieścić instalację odpowiednio wysoko bez konieczności stawiania wolnostojącego masztu – pisze.