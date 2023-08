Elektronarzędzia to łakomy kąsek dla złodzieja. Ten z Radziejowa krótko cieszył się łupem [zdjęcia]

2023-08-09, 10:19 Redakcja

Policjanci zatrzymali 36-latka, który ukradł wiele przedmiotów z firmy z Radziejowa/fot. Policja

Policjanci zatrzymali 36-latka, który wyniósł różne narzędzia z firmy z Radziejowa. Odzyskano prawie całe skradzione mienie o wartości ponad 3 tysiące złotych.

Radziejowscy kryminalni rozwikłali sprawę kradzieży mienia z budynków firmy z Radziejowa. Do tych zdarzeń doszło 1 i 2 sierpnia bieżącego roku. Sprawca ukradł elektronarzędzia, przewody i urządzenia rozruchowe oraz inne przedmioty. Policjanci przepytali świadków, przeglądali monitoringi i wytypowali osobę, która mogła dokonać tego przestępstwa. Zatrzymany to 36-letni mieszkaniec powiatu radziejowskiego.

Zebrany w sprawie materiał dowodowy, pozwolił na przedstawienie mu zarzutów kradzieży. Policjanci odzyskali prawie wszystkie skradzione przedmioty, które już wróciły do właściciela.

Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.