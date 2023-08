Anna Zalewska: Niemcy nie chcą, by wyrosła im konkurencja w postaci Polski [Rozmowa Dnia]

Już po raz kolejny został wytrącony jeden z takich wydumanych argumentów opozycji, bo rzeczywiście opozycja bardzo mocno na taki przekaz grała, ale pani poseł, mam wrażenie, że nie tylko z polską opozycją będą musieli się mierzyć państwo w kampanii, bo jeżeli szef EPL Manfred Weber mówi – to było dwa dni temu – o Polsce i o Prawie i Sprawiedliwości, jako o wrogu, i o tym, że trzeba zrobić zaporę przeciwko temu rządowi w Polsce, to mierzymy się z czymś bardzo niebezpiecznym...

Anna Zalewska: Emocje, wulgaryzmy, fake newsy: tak, rzeczywiście tak będzie wyglądała kampania i trzeba będzie się strzec, żeby do obywateli docierał program, przede wszystkim program Zjednoczonej Prawicy. Pan prezydent ogłaszając wczoraj termin wyborów na 15 października zrobił to w ustawowym terminie, ogłosił w ustawowym terminie i termin wyborów jest ustawowym terminem, zatem prezydent położył kres tym historiom, emocjom, o których mówiłyśmy, że „nie wiadomo kiedy będą wybory", „że będą przełożone", „że będzie stan wyjątkowy", „że prezydent zwleka", więc rzeczywiście stało się, wiemy, że wybory będą 15 października.

