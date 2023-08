Pamiętają o Polakach w Rumunii. Uczniowie z Inowrocławia pomagają w renowacji cmentarza

2023-08-08, 14:42 Marcin Glapiak/Redakcja

W Kaczykach w Rumunii uczniowie z Inowrocławia uczą się pracy nad polskim cmenatrzem/fot: ZDB w Inowrocławiu

Młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu pomoże w odrestaurowaniu polskiego, zabytkowego cmentarza w Rumunii. Chodzi o nekropolię w miejscowości Kaczyka, którą na przełomie XVIII i XIX wieku zamieszkiwali polscy solnicy, budujący na tych terenach kopalnie soli.

Wycieczka jest częścią projektu „Dziedzictwo polskiego solnictwa” Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.



– Projekt, którego ideą jest rewitalizacja, czy ochrona konserwatorska polskiego dziedzictwa poza granicami kraju, jest świetnym i celowo skierowanym pomysłem dla młodzieży, która uczy się u nas fachu przyszłego konserwatora. Jest to niesamowita okazja po to, żeby wyjechać za granicę, żeby popracować z prawdziwym zabytkiem, obiektem i go odkryć. Przeprowadzić prace inwentaryzacyjne, czyli go skatalogować, opisać i analizować jego stan techniczny. Dzięki temu mogą ocenić potrzebę prac technologicznych czy konserwatorskich, jakie trzeba będzie przeprowadzić na tym obiekcie – powiedział Dawid Wawrzyniak, artysta i rzeźbiarz, który jest nauczycielem technik renowacji elementów architektury w ZSB w Inowrocławiu.



Organizatorem wycieczki jest Stowarzyszenie Przyjaciół Budowlanki.