Osoby bezdomne będą mogły liczyć na wsparcie. W Bydgoszczy powstanie kompleks budynków [zdjęcia]

– Powstanie m.in. schronisko dla mężczyzn dla 80 osób, schronisko dla kobiet z 60 miejscami, noclegownia dla 80 osób i obiekt kuchenno-administracyjny. W pierwszej kolejności zlecone zostaną pracę związane z budową schroniska dla mężczyzn i kuchenno-administracyjnego – mówiła Marta Stachowiak, rzeczniczka bydgoskiego ratusza. Na dachach budynków umieszczone będą panele fotowoltaiczne, ogrzewanie zapewnią pompy ciepła wspomagane kotłami gazowymi. Kompleks będzie monitorowany, a część pomieszczeń zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Teren centrum otoczony będzie ogrodzeniem. Pomiędzy budynkami zaprojektowano drogę przeciwpożarową zakończoną placem manewrowym oraz miejsca parkingowe dla obsługi. Przewidziano posadzenie różnego gatunku drzew, będą to m.in. lipy i drzewa owocowe. Na rozpoczęcie tego etapu inwestycji miasto pozyskało 3,5 miliona złotych dofinansowania ze środków centralnych. Po wyborze najkorzystniejszej oferty i podpisaniu umowy, prace zajmą około półtora roku. Wartość prac przy całym kompleksie szacuje się na około 20 milionów złotych. Nowe centrum ma zastąpić dotychczasowe schroniska dla kobiet i mężczyzn, które od lat funkcjonują przy ul. Polanka i Fordońskiej.

