Wyższe dofinansowanie na zbieranie deszczówki, nawet do 6 tysięcy. Można już składać wnioski

2023-08-08, 12:45 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Wystartowała kolejna edycja programu „Moja Woda”, dzięki dofinansowaniu można zyskać środki na przebudowę systemu odprowadzania wody/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Nawet sześć tysięcy złotych dotacji, na budowę instalacji zatrzymujących deszczówkę, można otrzymać w III edycji programu „Moja Woda”. To program Ministerstwa Klimatu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych.

W kujawsko-pomorskim pula dofinansowania wynosi tym razem prawie siedem milionów złotych. Wnioski już można składać od 3 sierpnia – poinformował Ireneusz Stachowiak, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.



– Podwyższamy kwotę dofinansowania, która wyniesie sześć tysięcy złotych (80% kosztów kwalifikowanych). Na co możemy przeznaczyć te pieniądze? Na sprowadzenie z naszych dachów, z terenów utwardzonych wody opadowej, na retencjonowanie w zbiorniku. Ten musi mieć minimum dwa metry sześcienne. Może to być zbiornik podziemny, ale też naziemny. Mamy retencjonować tę wodę, ale także możemy z tego programu sfinansować system rozprowadzenia tej wody, czyli zrobić sobie system nawadniania – wymieniał Ireneusz Stachowiak.



Dofinansowanie mogą pozyskać inwestycje już rozpoczęte, ale jeszcze nie ukończone, które trzeba zamknąć do 30 czerwca przyszłego roku. Aby złożyć wniosek o dotację, trzeba się zarejestrować na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.



Liczy się kolejność zgłoszeń. Łączna wartość dofinansowań w całej Polsce we wszystkich trzech edycjach programu „Moja Woda” wynosi 330 milionów złotych.