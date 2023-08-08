Відремонтовано трубопровід, невстановлена знахідка у Віслі та штрафи

2023-08-08, 12:20  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
У Віслі в центрі Торуня виявили фрагмент човна або колишнього мосту/fot. Marcin Karasiński

У Віслі в центрі Торуня виявили фрагмент човна або колишнього мосту/fot. Marcin Karasiński

Трубопровід "Дружба" відновив роботу, у Віслі в центрі Торуня знайдено дерев'яні фрагменти, високий штраф отримав водій

Відремонтовано розгерметизований фрагмент трубопроводу „Дружба” у гміні Ходеч. На місце пошкодженої ділянки магістралі встановили нову трубу. Також відновлено прокачування нафти в бік Німеччини. Триває рекультивація забрудненої території. Причини збою – другого за останній рік – має встановити спеціально призначена комісія.

У Віслі в центрі Торуня виявили фрагмент човна або колишнього мосту. Перед майбутнім фестивалем „Вісла” для безпеки гостей – моряків і флісаків – було доручено дослідження дна річки. Спеціалізоване обладнання, яке використовувала компанія, виявило поки невстановлену знахідку на глибині близько 3 метрів.

Штраф у розмірі 5000 злотих і 15 штрафних балів отримав 31-річний чоловік, який вдвічі перевищив швидкість за кермом автомобіля. Замість дозволених 100 км на годину на спідометрі було 208 км. За останні два роки це вже друге подібне порушення водія – звідси такий високий штраф.

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