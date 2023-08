Harcerze z regionu ewakuowani z Korei Południowej. Nic im nie grozi, ale na obozowisko już nie wrócą

Bycie żołnierzem obrony terytorialnej to nie tylko zadania wojskowe, ale umiejętności potrzebne na co dzień w społeczeństwie - mówiła por. Julia Rozworowska… Czytaj dalej »

Towarzyszący żywiołowi silny wiatr może osiągać prędkość nawet 150 kilometrów na godzinę. Jak zapewnia Beata Bardzińska, komendantka Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, harcerze zostali już ewakuowani i dzielnie znoszą wszelkie trudy. – Mają na miejscu pomoc psychologa i polskiego lekarza. Dzisiaj nad ranem ich czasu zostali przetransportowani bezpiecznie w okolice Seulu, do akademików. Na pewno są bezpieczni, nic im nie zagraża. Jamboree trwa nadal, natomiast zostaną inaczej zorganizowane zajęcia programowe i więcej czasu spędzą po prostu w Seulu, na miejscu organizując czas. Na pewno nie wrócą na obozowisko, bo tam jest po prostu niebezpiecznie – dodała Beata Bardzińska. W zlocie bierze udział 24 harcerzy z hufców Bydgoszcz-Miasto, Świecie-Powiat i Chełmża. Do Polski wrócą 12 sierpnia.

