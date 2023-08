Przystanki autobusowe uczą segregacji odpadów. W Grudziądzu pojawiły się tematyczne banery

2023-08-08, 10:44 Marcin Doliński/Redakcja

Na grudziądzkich przystankach pojawiły się banery informujące o segregacji odpadów/fot: Marcin Doliński

Grudziądzcy urzędnicy przypominają mieszkańcom, że trzeba segregować śmieci i wskazują, jak to robić. Pomóc w tym powinna kampania edukacyjna. Na przystankach komunikacji miejskiej pojawiły się banery przypominające o tym obowiązku.

Mieszkańców nie tylko Grudziądza trzeba ciągle edukować z wiedzy o odpadach. Wielu z nas cały czas myli worki, wrzucając tam byle co. Niektórzy w ogóle nie segregują, dowolnie mieszając śmieci. Jednak coraz więcej płacą za to osoby, które umieją segregować. O tym obowiązku mają przypominać banery i plakaty.



– Kolejna kampania informacyjna Urzędu Miejskiego właśnie się rozpoczęła. Tym razem dotyczy ona recyklingu i wszystkiego tego, co związane jest z prawidłową segregacją odpadów. Są to kolejne działania, które mają na celu utrwalenie wśród mieszkańców właściwych nawyków, związanych z prawidłowym gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Na praktycznie wszystkich przystankach autobusowych pojawiły się plakaty informujące o konieczności segregowania odpadów. Oczywiście są tam także informacje dotyczące tego, do jakich pojemników powinny trafiać poszczególne odpady – powiedział Karol Piernicki, rzecznik grudziądzkiego ratusza.