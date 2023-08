Julia Rozworowska: Osoby po szkoleniu mówią z satysfakcją, że chcieć, to móc [Rozmowa dnia]

2023-08-08, 10:01 Michał Jędryka/Redakcja

Porucznik Julia Rozworowska, rzeczniczka 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej/fot. mg

Bycie żołnierzem obrony terytorialnej to nie tylko zadania wojskowe, ale umiejętności potrzebne na co dzień w społeczeństwie – mówiła por. Julia Rozworowska, rzeczniczka kujawsko-pomorskich terytorialsów w „Rozmowie dnia” Polskiego Radia PiK. Drugim gościem był dr Jarosław Wojtas, politolog z WSB Merito, który wstąpił do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Michał Jędryka: Pan doktor jest znany naszym słuchaczom, bo czasami występuje jako politolog na naszej antenie, ale dzisiaj jest z nami w innej roli. Wstępuje Pan do Wojsk Obrony Terytorialnej.

Jarosław Wojtas: Zgadza się, będę miał zaszczyt wziąć udział w służbie przygotowawczej, 16-dniowym kursie. Mam nadzieję, że uda mi się podnieść kompetencje w zakresie taktyki technik bezpieczeństwa, jak również swoją sprawność fizyczną. Również na to liczę i wierzę w to, że będą tam takie możliwości. Cieszę się, że mam taką okazję i jestem z tego dumny. Już czekam na pierwsze dni szkolenia.



Jak to się stało, jak Pan tam trafił?

J.W.: Przede wszystkim zostałem zachęcony przez bardzo aktywną kampanię „Trenuj z wojskiem”. Wziąłem udział w ćwiczeniach, Pani porucznik bardzo intensywnie dbała o to, aby kandydaci byli dokładnie poinformowani i przygotowań, i aby odnieśli satysfakcję z udziału w tych ćwiczeniach. Jestem jedną z tych osób, które zachęcone ćwiczeniami też będą miały zaszczyt wzięcia udziału. Widać tutaj bardzo dużą aktywność w promocji, szczególnie w naszym regionie Wojsk Obrony Terytorialnej i to właśnie przyciąga takich ludzi jak ja do służby, ćwiczeń i dzięki temu znalazłem się tutaj.



Rzeczywiście ta promocja jest skuteczna, bo to największe z dotychczasowych wcieleń.

Julia Rozworowska: Dokładnie tak, będziemy wcielali blisko 300 kandydatów na pięciolecie, gdzie kandydaci zakończą szkolenie przysięgą 26 sierpnia w Bydgoszczy i będzie to duża uroczystość, plus Święto Brygady. Myślę, że to jest wynik bardzo satysfakcjonujący. Dodatkowo jest to program wakacyjny. „Wakacje z WOT” i w związku z tym takie osoby, jak Pan doktor, wykładowcy, studenci i nauczyciele mają przestrzeń, żeby bez kolidowania z zajęciami móc wziąć udział w szkoleniu i oddać się całkowicie temu wojskowemu rzemiosłu.



Szkolenie odbywa się na poligonie.

J.R.: Zgadza się i dodatkowo też na obiektach wojskowych. Szkoleniem w 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie Wojsk Obrony Terytorialnej zajmuje się specjalnie dedykowana do tego kompania szkolna. Także żołnierze będą uczyli się taktyki zielonej, musztry i obsługi broni. Będą oddawali strzały, przygotują się intensywnie do szkolenia. To, co ważne i przydaje się naszym żołnierzom, również poza mundurem, to pierwsza pomoc, przygotowanie, siła charakteru i tężyzna fizyczna. Osoby, które siedzą za biurkiem, z reguły nie są do tego przygotowane, a po ukończonym szkoleniu i złożonej przysiędze z satysfakcją mówią, że chcieć to móc.



Pierwsza pomoc i tężyzna fizyczna przydaje się nie tylko w czysto wojskowych sytuacja, ale też w różnych kontekstach społecznych. Żołnierze WOT, gdy są na miejscu wypadku, często udzielają pierwszej pomocy.

J.R.: Dokładnie, jest nas bardzo wielu. Wojska Obrony Terytorialnej obecnie liczą globalnie ponad 36 tysięcy żołnierzy. U nas w regionie to ponad dwa tysiące żołnierzy i w związku z tym, że jesteśmy wszędzie, bo mieszkamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, kiedy zdarza się wypadek, nasi żołnierze bardzo często są pierwsi i udzielają tej pomocy. Nie dalej niż 15 minut temu rozmawiałam z panią kapral, która właśnie udzielała pomocy w wypadku, bo wiedziała, jak to zrobić. Czuła się przygotowana i dlatego się odważyła. Jeśli chodzi o żołnierzy, są to cztery bataliony. Trzy już funkcjonujące, we Włocławku tworzy się czwarty. Tam już przypisano ponad 200 żołnierzy ochotników z tamtego regionu. Także na granicy województwa jesteśmy tam, gdzie powinniśmy. Włocławek będzie odpowiedzialny m.in. za teren zalewowy Wisły.



Wspomniała Pani o Włocławku. Są jakieś plany rozwojowe? Będą jakieś nowe bataliony? W jaki sposób chcecie się rozwijać?

J.R.: Nie planujemy już nowych batalionów. Te cztery miasta, czyli ten najstarszy batalion w Toruniu, później w Inowrocławiu, Grudziądzu i Włocławku, to są docelowe miejsca, w których formujemy się. Jeśli chodzi o dodatkowe kompanie, to mamy szkolną w Grudziądzu, są też kompanie dowodzenia, logistyczną i saperów. Póki co, plany są zrealizowane. Jeśli chodzi o wyszkolenie, to dążymy do tego, żeby etapy zgrywające, gdzie żołnierz nabywa kompletnych kompetencji, miały miejsce w każdym z batalionów. Jacy są nasi żołnierze? Przede wszystkim chcą się uczyć.



Planuje Pan karierę wojskową czy ma to być jakaś przygoda życiowa? Jak Pan sobie wyobraża tę służbę?

J.W.: Z pewnością jest to wielki zaszczyt, ale też szansa na życiową przygodę. Mówiąc szczerze, przychodząc na ćwiczenie, nie do końca wiedziałem, czego się spodziewać. Chociaż korzystając z materiałów promocyjnych, wiedziałem, że będzie można przygotować się w zakresie strzelania, pierwszej pomocy, taktyki przetrwania. To są niesamowite możliwości nauczenia się wielu umiejętności, które są przydatne w życiu. Nie tylko w takich sytuacjach nagłych, ale również, dzięki którym można zwiększyć też poziom bezpieczeństwa swoich społeczności lokalnych. W pracy Akademickiej też zajmuję się tymi tematami, ale nie ma lepszej stosowności do nauczenia się w praktyce, do zdobycia kompetencji działania w tym zakresie, niż właśnie w WOT. Stąd właśnie moje zgłoszenie. Także bardzo się cieszę, że będę mógł wziąć udział tych ćwiczeniach. Już przygotowuję się, zarówno w zakresie fizycznym, aby sprostać oczekiwaniom jak i koniecznością działań wymagających wysiłku fizycznego, ale również merytorycznie. Chociażby przy pomocy materiałów learningowych, które przygotowały Wojska Obrony Terytorialnej. Mam nadzieję, że z jednej strony będzie to bardzo duża przygoda, ale mówiąc szczerze, dla osób takich, które już prowadzą działalność zawodową, w moim przypadku jako wykładowca bezpieczeństwa wewnętrznego, jest to niesamowita szansa do pogłębienia swojej wiedzy, zwiększenie kompetencji i zdobycia nowych umiejętności. Dlatego bardzo się cieszę, że będę mógł wziąć udział. (...)



