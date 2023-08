Jest wniosek o ZRID dla kolejnego odcinka S10. Chodzi o najdłuższy fragment Solec-Toruń Zachód

2023-08-07, 20:56 Maciej Wilkowski/Redakcja

Do wojewody kujawsko-pomorskiego trafił drugi wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla fragmentu drogi ekspresowej S10 łączącej Bydgoszcz z Toruniem. Tym razem to najdłuższy odcinek Solec - Toruń Zachód.

– Odcinek ten ma 21 kilometrów, to przeszło 40 procent całej trasy między Bydgoszczą a Toruniem – mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. – Wartość tego projektu to 425 milionów złotych, a czas realizacji to 41 miesięcy od momentu podpisania umowy, a czas podpisania umowy to maj 2022 roku, więc jesteśmy w dobrym czasie. Mam nadzieję, że wszystkie prace przebiegną bez zakłóceń.



Wojewoda ma siedem miesięcy na wydanie ZRID-u. Na tym odcinku powstanie m.in. jeden duży węzeł „Solec" oraz jedno z największych w Polsce przejść dla zwierząt. Dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Sebastian Borowiak liczy szybką realizację tego fragmentu S10.



– Myślę, że pójdzie to bardzo sprawnie, tym bardziej, że odcinek jest jakby poza przebiegiem trasy S10, więc na pewno będzie to zdecydowanie sprawniej przebiegało w stosunku do chociażby tego fragmentu, który był realizowany na odcinku S5 i był budowany po istniejącym śladzie – przypomina Borowiak.



Więcej w relacji Macieja Wilkowskiego.