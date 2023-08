Już 50 tysięcy litrów ropy naftowej usunięto z gleby po awarii rurociągu w Sobiczewach

2023-08-07, 18:38 Marek Ledwosiński/Redakcja

W październiku ubiegłego roku w m. Łania, gmina Chodecz, gdzie w dniu 11.10.2022 r. doszło do rozszczelnienia rurociągu tłoczącego ropę naftową/fot. WIOS Bydgoszcz

W wiosce Sobiczewy w powiecie włocławskim ekipy techniczne wymieniają rurę w ropociągu ,,Przyjaźń". Przypomnijmy, w sobotę (5 sierpnia) doszło do awarii. Rozszczelniła się podziemna rura i ropa naftowa zalała okoliczne pola.

Do tej pory służby spółki PERN, która jest właścicielem rurociągu, zebrały z powierzchni gruntu około 50 tysięcy litrów ropy naftowej. Ile faktycznie wyciekło ropy - tego nie wiadomo.



Jaka jest skala skażenia środowiska? Szefowa włocławskiej delegatury Inspekcji Ochrony Środowiska, Małgorzata Saługa, mówi, że na pewno nie doszło do skażenia wody:

– W okolicy wycieku nie ma żadnych zbiorników wodnych: ani wód powierzchniowych, ani ujęć wody głębinowej, więc wykluczyliśmy zanieczyszczenie wody, natomiast niewątpliwie doszło do zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Nie wiemy jeszcze, jaka jest skala skażenia, jeżeli chodzi o powierzchnię oraz głębokość. Jest to jednak teren z glebą ciężką, gliniastą, więc spodziewamy się, że będzie to zanieczyszczenie głównie w tej powierzchniowej warstwie gleby (...).



Identyczna awaria tego samego naftociągu wydarzyła się zaledwie kilka miesięcy temu w nieodległej wiosce Łanie.



