Dofinansowanie zabiegów in vitro w Toruniu ma być możliwe w przyszłym roku

2023-08-07, 17:30 Michał Zaręba/Redakcja

Toruń rozpoczął przygotowania do ewentualnego współfinansowania in vitro z budżetu miasta. Zdjęcie ilustracyjne/fot. PAP/ Grzegorz Michałowski

Toruń rozpoczął przygotowania do ewentualnego współfinansowania in vitro z budżetu miasta - poinformowali po spotkaniu z prezydentem Michałem Zaleskim radni z grupy „Aktywni dla Torunia".

Przypomnijmy rezolucja w tej sprawie została zdjęta z porządku obrad ostatniej sesji rady miasta.



– To jest nasz pierwszy sukces – mówi radna Margareta Skerska - Roman. – Analiza skali problemu niepłodności ma zająć około miesiąca. Najpóźniej w listopadzie, gdy już będziemy wiedzieć, ile osób, czy par mogłoby skorzystać z tego programu, będziemy rozmawiać o zabezpieczeniu w budżecie środków. I dopiero, gdy w budżecie zostaną zabezpieczone pieniądze, zacznie się przygotowywanie programu. Potrwa to od dwóch do czterech miesięcy. Niezbędna jest także pozytywna opinia Agencja Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz wojewody. Planowany termin wdrożenia uchwały to trzeci - czwarty kwartał 2024 roku (...).



W Kujawsko-Pomorskiem zabiegi in vitro współfinansuje już Bydgoszcz i Włocławek.



Więcej w relacji Michała Zaręby.