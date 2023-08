Bydgoski Szpital Miejski dostał pieniądze na tomograf najwyższej generacji

Toruń rozpoczął przygotowania do ewentualnego współfinansowania in vitro z budżetu miasta - poinformowali po spotkaniu z prezydentem Michałem Zaleskim radni… Czytaj dalej »

Za pomoc w pozyskaniu tak potrzebnej aparatury, ministrowi Łukaszowi Schreiberowi dziękowali Anna Lewandowska, dyrektor szpitala i prof. Marek Adamski, rektor politechniki. – Nie ukrywam, że kluczowa była decyzja pana premiera Mateusza Morawieckiego - mówi minister Łukasz Schreiber. – Bardzo się cieszę, że udało się zrobić kolejną dobrą rzecz dla Bydgoszczy, odpowiedzieć na apel Szpitala Miejskiego i zdecydować o przyznaniu dwóch milionów, 700 tysięcy złotych – to jest kwota na zakup ultranowoczesnego tomografu, który będzie służył mieszkańcom Bydgoszczy, bo Szpital Miejski jest w zasobach miasta i będzie, mamy nadzieję, niedługo we władaniu Politechniki Bydgoskiej (...). – Nowy tomograf jest dużo dokładniejszy i poprawia obrazowanie – mówi Anna Lewandowska, dyrektor szpitala. – Będzie szybsza i lepsza diagnostyka, będzie większa dostępność dla mieszkańców Bydgoszczy. Rektor Politechniki Bydgoskiej, prof. Marek Adamski także jest zadowolony. – Chciałbym wyrazić duże słowa wdzięczności panu ministrowi za wsparcie kolejnej inicjatywy, która docelowo zwiększy jakość kształcenia przyszłych studentów w kierunku lekarskiego Politechniki Bydgoskiej. Tomograf zostanie zakupiony z Agencji Rezerw Strategicznych. Więcej w relacji Elżbiety Rupniewskiej.

